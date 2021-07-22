عناوين ماكينات ATM تقبل الإيداع من بنك مصر

يرغب عدد كبير من المواطنين في إيداع الأموال الخاصة في البنوك من خلال ماكينات الآلي وذلك لتجنب الانتظار طويلا داخل البنك أو في وقت الإجازة، وتستمر إجازة البنوك حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو 2021، بمناسبة عيد الأضحى لتعود للعمل مرة أخرى الأحد الموافق 25 من نفس الشهر وفق قرار البنك المركزي.

عناوين مكانيات الصرف الآلي التي تقبل الإيداع من بنك مصر

وقدم بنك مصر أماكن ماكينات الصرف الآلي التي تقبل الإيداع للعملاء لمعرفة أماكنها ويمكن الإطلاع عليها من هنــــــــا.

شهادات الاستثمار في بنك مصر

وتتضمن أبرز شهادات الاستثمار في بنك مصر شهادة القمة، ومدة الشهادة 3 سنوات، والحد الأدني لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفتها، معدل ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريا، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة، ومتاح الاقتراض بضمان الشهادة.

أما شهادة الادخار ذات العائد الثابت تصدر لمدة 5 سنوات، والحد الأدنى لشراء الشهادة 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري، ومبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي، ولديها عائد ثابت يصرف شهريا أو سنويا طول فترة الشهادة.

وتصدر شهادة أمان للمصريين من سن 18 سنة حتى 59 سنة، ومدة الشهادة 3 سنوات، وذلك بأن تكون الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة، ويصرف العائد في نهاية مدة الشهادة، وتمنح الشهادة وثيقة تامين على الحياة.

بنك مصر يطلق حملة ترويجية للتوعية بالخدمات البنكية

يذكر أن بنك مصر أطلق حملة ترويجية تحت شعار «بنك مصر معاك فى أى وقت.. فى أى مكان» للتوعية بالخدمات والمنتجات البنكية، وذلك من خلال تنفيذ حملات ، بدأت منذ 6 يوليو 2021 بمناطق الخانكة، السلام، المرج، الخصوص، النهضة، الحرفيين.