بنك مصر يطلق حملة ترويجية للتوعية بالخدمات والمنتجات البنكية

أطلق بنك مصر حملة ترويجية تحت شعار «بنك مصر معاك فى أى وقت.. فى أى مكان» للتوعية بالخدمات والمنتجات البنكية، وذلك من خلال تنفيذ حملات تجارية وتوعوية (Road show)، والتى بدأت منذ 6 يوليو 2021 بمناطق «الخانكة، السلام، المرج، الخصوص، النهضة، الحرفيين».

وقال البنك فى بيان، إن هذا يأتى فى إطار توجه البنك نحو تعزيز جهود الشمول المالى وسعياً لدمج غير المتعاملين مع القطاع المالى والقضاء على الاقتصاد غير الرسمى، كما شملت الحملة التوعية بمختلف وسائل الدفع الإلكترونية لتقليل التعامل النقدى والتحول تدريجياً لمجتمع لا نقدى، ما يعد من أهم استراتيجيات البنك دعماً للشمول المالى.

وأضاف البيان أن البنك حرص على تقديم العديد من العروض الترويجية مع إعفاء العملاء الموجودين فى الحملة من مصاريف العديد من المنتجات، منها: بطاقة ميزة للخصم الفورى، بطاقة ميزة المدفوعة مقدمة، محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet، الإنترنت والموبايل البنكى BM Online، هذا بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات الخاصة بفتح الحسابات.

وحرص بنك مصر على توعية العملاء الموجودين بتلك المناطق بالمنتجات التمويلية المختلفة التى يقوم البنك بتقديمها لأصحاب المشروعات سواء كمنتج مباشر من البنك أو كمنتج ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى، كما يوجد موظفو البنك فى تلك المناطق للترويج لمنتج «القرض اللحظى» الخاص بتمويل المشروعات متناهية الصغر، الذى يمكن من خلاله تمكين العملاء من التقديم على القرض متناهى الصغر والحصول على الموافقات الائتمانية فى مقرات أنشطتهم، حيث يقوم موظف البنك بزيارة العملاء واستيفاء كل المستندات المطلوبة مع إعطاء الموافقات خلال نفس اليوم وصرف التسهيل الائتمانى فى اليوم التالى كحد أقصى؛ بحسب البيان.

البنك يقدم خدمات غير مالية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات من خلال مراكز تطوير الأعمال

وأشار البنك إلى توفير خدمات غير مالية لرواد الأعمال ولأصحاب المشروعات من خلال مراكز تطوير الأعمال التى تم إنشاؤها تحت مبادرة «رواد النيل - البنك المركزى المصرى»، والتى تتضمن: تكوين فكرة مشروع جديد، خدمة التسجيل والحصول على تراخيص النشاط، خدمات دراسات الجدوى، خدمات التحليل والتقييم المالى، خدمة التدريب وبناء القدرات وورش العمل، خدمة تيسير الحصول على تمويل، خدمة نشر المعرفة والبيانات المتاحة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خدمة تشبيك مع الموردين والأسواق المستهدفة.

الجدير بالذكر أن بنك مصر يحرص دائماً على المشاركة فى جميع المبادرات والحملات التى يطلقها البنك المركزى المصرى، وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالى وكذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة وتدعيم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر، مما يسهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصرى ورفع مستوى معيشة الأفراد، وكذلك يعتبر من أوائل البنوك التى ساهمت فى التثقيف والشمول المالى منذ إطلاقه بمصر عام 2014 تحت رعاية البنك المركزى المصرى، من خلال عضويته باللجنة القومية للتثقيف المالى ودعمه للمبادرة القومية للتثقيف المالى «عشان بكرة».

ولفت البنك إلى أنه يعمل على دعم جهود الدولة فى تحقيق الشمول المالى من خلال عدة محاور منها: الاهتمام الدائم بالتثقيف المالى للعملاء وغير العملاء بالعديد من المبادرات بالتعاون مع كل الجهات المعنية والتركيز على فئات «المرأة، الشباب، رواد الأعمال»، كما يعمل بنك مصر بكامل طاقته لتطوير واستحداث المنتجات المصرفية التى تناسب كل الفئات العمرية وبما يتماشى مع التطور التكنولوجى الحالى، لمواكبة تطلعات العملاء وكذلك مراعاة الفئات المهمشة «غير المتعاملين مع البنوك» سعياً لتضمينهم وتحقيق الشمول المالى.