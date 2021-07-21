شهادات الاستثمار في بنك مصر: 6 فئات وتبدأ من 500 جنيه

يتميز بنك مصر بتقديم باقة من شهادات الادخار متعددة المزايا تناسب جميع احتياجات العملاء من حيث المدة والقيمة وذلك بالعملة المحلية والعملة الاجنبية، ويمكن شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية أو من خلال الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول، ويبحث العديد من العملاء في الآونة الأخيرة عن شهادات الاستثمار في بنك مصر وخصائصها وأسعار الفائدة.

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» شهادات الاستثمار في بنك مصر على النحو التالي:

شهادات الاستثمار في بنك مصر

وتباينت شهادات بنك مصر على هذا النحو:

1. شهادة القمة

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

2. شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري/ 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.

3. شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 7 سنوات

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 7 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 750 جنيهًا ومضاعفاتها.

4. الشهادة الثلاثية

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

5. شهادة أمان المصريين

- تصدر الشهادة للأفراد المصريين من سن 18 عامًا حتى 59 عامًا.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- تصدر الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة.

شهادات بلادي

- يضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد بالعملات الأجنبية المختلفة (دولار أمريكي - يورو - دولار أسترالي - جنيه إسترليني) إلى حساب العميل خارج مصر إذا طلب ذلك ودون حد أقصى للتحويل.

- عدم تحصيل أي مصروفات على الحسابات أو عمولات تحويل من بنك مصر.

- يتم شراء الشهادات عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة من بنوك خارج مصر أو عن طريق تحويل بنكي.

شهادة بلادي بالدولار الأمريكي

- تصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج.

- مدة الشهادة: سنة/ 3 سنوات/ 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف كل 6 أشهر.

- لا يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها للشهادة مدة سنة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة مدة 3 سنوات أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة و 12 شهرًا للشهادة مدة 5 سنوات.