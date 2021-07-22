تشييع جثمان كامل البيطار إلى مثواه الأخير بطريق الفيوم بعد صلاة العصر

أعلن هيثم البيطار نجل الإذاعي الراحل كامل البيطار، إقامة صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد دريم، اليوم الخميس الموافق 22 يوليو، ويقتصر العزاء على المقابر.

وكتب «هيثم» عبر صفحته الشحصية«فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله والدي الإذاعي الكبير كامل البيطار صلاة الجنازة العصر في مسجد دريم، والدفن في طريق الفيوم والعزاء مقتصر على المقابرالله يرحمه ويحسن إليه برجاء الفاتحة والدعاء».

وكان كامل البيطار، توفى صباح اليوم بعد صراع طويل مع أمراض الشيخوخة، فدخل منذ أيام إلى العناية المركزة بمستشفى زايد التخصصي.

من جهتها، قالت الإعلامية والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ«الوطن» إنَّها استيقظت على هذا الخبر السيء والذي يعتبر بمثابة صدمة ليس لها فقط ولكن للمصريين ولمحبي الإذاعي الكبير كامل البيطار، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الإذاعي كامل البيطار خريج كلية الآداب قسم الصحافة جامعة القاهرة وفي أثناء دراسته كتب في جريدة المساء الذي كان يرأس تحريرها آنذاك خالد محيي الدين، وبدأ التدريب بالإذاعة المصرية، وقبل مرور عام وقبل دخول شهر رمضان عرض عليه أحمد سعيد مدير صوت العرب فكرته «مسحراتي اليوم»، وطلب منه تسجيل 30 حلقة منها في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

قدم الإذاعي كامل البيطار العديد من البرامج عبر أثير إذاعة صوت العربية منها «ليالي الشرق، والرياضة العربية في أسبوع»، كما نقل رسائل إذاعية من السويس خلال معارك أكتوبر 1973.