وفاة الإذاعي الكبير كامل البيطار بعد أيام من دخوله المستشفى

توفى الإذاعي الكبير كامل البيطار، صباح اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية فارق على إثرها الحياة، وذك وفق ما ذكره نجله الإعلامي هيثم البيطار لـ«الوطن».

من جهتها، قالت الإعلامية والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ«الوطن» إنَّها استيقظت على هذا الخبر السيء والذي يعتبر بمثابة صدمة ليس لها فقط ولكن للمصريين ولمحبي الإذاعي الكبير كامل البيطار، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما نعى الإعلامي شادي شاش، كامل البيطار، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «توفي اليوم الإذاعي الكبير كامل البيطار، الله يرحمه ويعفو عنه ويغفر له».

وكان كامل البيطار دخل إلى العناية المركزة منذ عدة أيام بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

الإذاعي كامل البيطار خريج كلية الآداب قسم الصحافة جامعة القاهرة وفي أثناء دراسته كتب في جريدة المساء الذي كان يرأس تحريرها آنذاك خالد محيي الدين، وبدأ التدريب بالإذاعة المصرية، وقبل مرور عام وقبل دخول شهر رمضان عرض عليه أحمد سعيد مدير صوت العرب فكرته «مسحراتي اليوم»، وطلب منه تسجيل 30 حلقة منها في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

قدم الإذاعي كامل البيطار العديد من البرامج عبر أثير إذاعة صوت العربية منها «ليالي الشرق، والرياضة العربية في أسبوع»، كما نقل رسائل إذاعية من السويس خلال معارك أكتوبر 1973.