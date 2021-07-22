رؤساء الكنائس يهنئون الرئيس بذكرى ثورة 23 يوليو: نتمنى لكم التوفيق

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

تهنئة بطريرك الكاثوليك

وقال بطريرك الكاثوليك في بيان تهنئة للرئيس: «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو، ونطلب من الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها العظيم».

تهئنة رئيس الإنجيلية

وكان رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، بعث أيضًا ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو.

وجاء في نص البرقية: «بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، متمنيًا لسيادتكم كل التوفيق والتقدم في ما يحقق طموحات وأحلام المصريين، ونشكر الله على ازدهار واستقرار مصرنا الغالية».

كما بعث رئيس الطائفة الإنجيلية، برقيات تهنئة مماثلة لكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي.