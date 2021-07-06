قداسات في الكنائس لطلاب الثانوية العامة والحضور بأرقام الجلوس

اعتادت الكنائس القبطية، في ذلك التوقيت من كل عام، على إقامة القداسات الإلهية لطلبة الثانوية العامة، من أجل القدوم إلى الكنيسة للصلاة وطلب المساندة من الله قبل بدء امتحانات الثانوية العامة التي تمثل صعوبة ومخاوف كبرى لدى قطاع كبير منهم، إلا أن قداسات هذا العام كان لها شروط عدة في نظام الحضور نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

إقامة قداسات لطلبة الثانوية العامة بعد توقفها لعام

وحرصت الكنائس في كافة محافظات مصر على إقامة قداسات لطلبة الثانوية العامة، بعدما منعت العام الماضي بسبب غلق الكنائس حينها، إلا أن هذا العام تم إقامة القداسات بنظام الحجز المسبق أو عبر الدخول بأرقام الجلوس الخاصة بالطلاب، وذلك في ظل سماح الكنيسة بحضور 25% فقط من سعة كل كنيسة.

وقال مصدر كنسي ببطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، في تصريح صحفي اليوم، إنه تقرر إقامة أكثر من قداس إلهي لطلبة الثانوية العامة في جميع كنائس المدينة الساحلية، لافتاً إلى أن الأساقفة تركوا حرية تنظيم تلك القداسات وفقاً لرؤية كهنة كل كنيسة.

تفاصيل حضور قداسات الثانوية العام في الإسكندرية

واضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الكنائس استقرت على تنظيم القداسات الإلهية للطلبة عبر نظام الحجز المسبق، أو من خلال التسجيل عبر خدمة مدارس الأحد للمرحلة الثانوية في ظل عودة الخدمة الكنسية منذ أسبوعين في الإسكندرية، فيما برز القرار الأبرز والأسهل، من خلال إتاحة الحضور للطلبة عبر أرقام الجلوس الخاصة بهم، فيما يتم فتح كافة قاعات الكنيسة من أجل احتواء أكبر عدد ممكن في ظل تطبيق نظام التباعد الاجتماعي.

وأكد أن تلك القداسات الإلهية تشهد قبول الطلبة الذين لم يتثن لهم حضور القداسات منذ أشهر نتيجة الانجراف وراء الدروس والمذاكرة، لافتاً إلى أنه اعتاد الطلبة على وضع ارقام الجلوس واقلامهم على المذبح أثناء صلاة القداس للتبرك.

وأوضح أن كهنة الكنائس قد حرصوا على الذهاب إلى منازل الطلبة لتشجيعهم وتفقدهم، أبرزهم كهنة الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، فيما نظمت كنيسة العذراء مريم بشارع سيف وقفة صلاة بالشموع من أجل إزاحة فيروس كورونا من العالم وطلب الله لمساندة طلاب الثانوية العامة.

قداسات الثانوية العامة في سوهاج: حضور كبير

ومن شمال مصر إلى صعيدها، نظم الانبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، قداس خاص لطلبة الثانوية العامة، بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بسوهاج، والذي حضره أكبر عدد من الطلاب على مستوى مصر، بلغ عددهم 600 طالب وطالبة، حيث تم توزيعم على كنيستين وقاعة للحفاظ على التباعد الاجتماعي، في ظل مساندة 8 من الآباء الكهنة.

كلمة معزية من الأنبا باخوم لطلبة الثانوية العامة

والقى الأنبا باخوم، كلمة عبر فيها عن تشجيعه لطلاب الثانوية العامة ومساندة الكنيسة لهم في امتحاناتهم بصلواتها، مع تمنياته لأبنائها الطلبة والطالبات بالنجاح والتفوق.