جمال الشاعر يدعو إلى إطلاق قناة تلفزيونية مصرية موجهة إلى إفريقيا

طالب الإعلامي الدكتور جمال الشاعر، بإطلاق قناة مصرية موجهة لقارة إفريقيا ومنفتحة على الأجيال الجديدة من الشباب الإفريقي، من أجل الاطلاع على الفن الأفريقي، لافتا إلى أن نيجيريا لديها إنتاج سينمائي قوي، يقال إنه منافسًا لهوليود، ويجب استغلاله.

ونوه «الشاعر» خلال استضافته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والذي يقدمه كلا من الإعلامي حسام حداد وجومانا ماهر، والمذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، بضرورة أن تكون تلك القناة موجهة ومهتمة بالدبلوماسية الثقافية، لا الدبلوماسية السياسية المباشرة، لإحداث تقارب في وجهات النظر بين الشعوب واستعادة التواجد داخل القارة الإفريقية.

وأوضح أن الإذاعة المصرية كانت تتعاون مع إذاعيين عرب، داعيًا إلى إعادة بلورة الاستراتيجية الإعلامية والتوجه إلى العالم العربي ودول قارة أفريقيا أيضًا، «نحن في حاجة إلى بناء شبكة مراسلين قوية حتى يكون لدينا إعلامًا يرى بأعيننا لا بأعين الآخرين، وهو ما يمكننا فعله من خلال الجيل الجديد المنفتح على العالم والمتطور الذي يجيد التعامل مع التكنولوجيا».

وأردف: «رغم متاعب مهنتنا إلا أننا محظوظين بلقاء كبار الفنانين والمفكرين والمثقفين، والتقيت بيوسف إدريس الذي أكد على أهمية تطوير صناعة البهجة، والتقيت أيضًا روجيه جاروديه الفيلسوف الفرنسي الشهير، كما التقيت وزير ثقافة فرنسي لكي أجري حوارا معه، وقبل الحوار أعطاني عنوانا ليكون مكان المقابلة، وذُهلت عندما وجدته عبارة عن مقهى في شارع جانبي بإحدى ضواحي باريس، وقال إن البراح يؤثر على الخيال الفكري».

وتابع: «التقيت الفنان عمر الشريف في باريس لأول مرة، ثم التقيته في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، ثم التقيته في معرض توت عنخ آمون في لوس أنجلوس وكانت أحاديثه لطيفة».