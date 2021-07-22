آمنة نصير تهاجم فتوى إباحة الزواج الثاني بسبب الرغبة: «هتخرب البيوت»

شنت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر هجوما كبيرا علي دار الإفتاء المصرية عقب إصدار فتوي تتيح للزوج بان يتزوج من آخري حال انعدام رغبته من الزوجة الأولي لعدة أسباب، الأمر الذي اعتبرته تخريب للبيوت المصرية علي حسب وصفها.

الفتوي مبالغ بها بشكل كبير

وأضافت نصير في تصريحات لـ«الوطن» بأنه لا بد لجميع المؤسسات الدينية في مصر أن تتأني في إصدار الأحكام التي تتعلق بالمسائل الأسرية، خاصة مع زيادة حالات الطلاق في مصر خلال السنوات الماضية، لافتة إلي أن هذه الفتوي التي تتيح للرجل الزواج من آخري مبالغ بها بشكل كبير للغاية، وهو ما وصفته انحياز لـ« الذكورة».

وتابعت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن البعض يعتقد أن الإسلام أباح للزوج أن يفعل ما يريده عند الزواج من آخري دون شروط أو احكام وهذا ليس صحيح، كما أن هناك مستجدات تتعلق بإصدار الفتوي ولأبد أن ينتبه من يتحدث باسم الدين لذلك، كما يجب عليه أن يراعي جميع المعايير عند إصداره لفتوي تتعلق بالمسائل الأسرية:« فتوي زي دي قادرة أنها تخرب بيوت كتير ومبالغ فيها جدا».

الفتوي تدل علي الأنانية الذكورية

وأوضحت أنه لأبد من المسؤول عن هذه الفتوي أن يذكر الزوج بمهامه التي فرضها الإسلام تجاه لزوجته، وأن يحاول الصلح بينهما دون أن يقول له جائز لك الزواج بالأخري، ما وصفته بـ«الأنانية الذكورية».

الإفتاء تتيح للرجل الزواج من آخري حال انعدام رغبته في زوجته

وكانت قد تلقت دار الإفتاء سؤلا عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي « فسيبوك» وكان نصه «هل يجوز لي الزواج من فتاة أخرى، في حالة انعدمت رغبتي في زوجتي الأولي لعدة أسباب».

وأجابت دار الإفتاء المصرية على لسان أحد شيوخها في الفيديو عبر البث المباشر: «نعم يجوز له الزواج من أخرى، ولكن الأولى الإصلاح مع الأولى».