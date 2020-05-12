الحلقة 18 من مسلسل سكر زيادة: "عصمت" ترفض دور الزوجة الثانية

بدأت أحداث الحلقة 18 من مسلسل سكر زيادة، بعدما قررت "كريمة" نبيلة عبيد، شراء سيارة جديدة، لذا ستبيع سيارتها القديمة، وتفكر "جميلة" هالة فاخر، في شرائها.

تعيش "عصمت" نادية الجندي، حالة من السعادة بعد إعجاب دكتور بالجامعة بها، ويريد الارتباط بها، وتخرج معه على العشاء لكنها تخبره بمخاوفها من تجربة جديدة، كذلك قلقها من رفض أولادها، كما أن هناك مشكلة أخرى أنه لم ينفصل عن زوجته رغم أنه معها فقط من أجل أولاده.

تفشل "كريمة" في بيع سيارتها لـ"جميلة" بسبب وجود أعطال بها، أما "عصمت" فقررت ترك زميلها الدكتور "مهاب"، لرفضها أن تكون زوجة ثانية، وتتهرب منه وتدخل في حالة اكتئاب.

تدور أحداث مسلسل سكر زيادة، في إطار كوميدي، حول 4 سيدات جرى النصب عليهن في شراء فيلا، فيتفقن على العيش في الفيلا معا، ويأتي الكثير من الطامعين في محاولة للعيش أيضا في نفس الفيلا.

المسلسل بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، وطارق عبدالعزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.