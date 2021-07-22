بينها موسى والإنس والنمس.. قصة وموعد طرح 3 أفلام في السينمات

تستعد السينمات المصرية لعرض عدد من الأفلام التي ينتظرها الجمهور، ما بين الكوميدي والخيال، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي موعد عرض الأفلام وقصتها استمرارا للخدمات المختلفة والمستمرة التي تقدمها للجمهور، على النحو التالي:

فيلم الإنس والنمس

تدور أحداث فيلم الإنس والنمس حول شاب فقير يعمل في وظيفة حكومية ويقع في مشاكل مختلفة، وتجسد منة شلبي، خلال الأحداث شخصية «عفريتة» يقع في حبها محمد هنيدي، وتجسد عارفة عبد الرسول دور والدته، وشريف الدسوقي والده.

واستقرت الشركة المنتجة لفيلم الإنس والنمس، على الموعد النهائي لطرح الفيلم يوم 4 أغسطس المقبل.

أبطال الفيلم محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، صابرين، والمخرج شريف عرفة.

فيلم موسى

تدور أحداث فيلم موسى في إطار خيال علمي، حول «يحيى» الذي يجد نفسه وحيدا دون صديق، ويقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم «موسى»، ليصبح صديقا له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 11 أغسطس.

أبطال الفيلم كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، أحمد حاتم، أحمد مالك، والمخرج بيتر ميمي.

Clifford the Big Red Dog

تدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تحب كلب أحمر صغير يدعى «كليفورد»، ومن فرط حبها له يتضاعف حجم هذا الكلب ويصبح بالغ الضخامة.

أبطال الفيلم داربي كامب، جاك وايتهول، إيزاك وانج، جون كليز، سينا جيلوري، توني هال، والمخرج والت بيكر.