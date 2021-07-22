في ذكرى ميلادها.. «حب إيه» السر وراء إعجاب وردة بـ«بليغ حمدي»

تحل اليوم الخميس 22 يوليو، الذكرى الـ83 لميلاد الفنانة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية، والتي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1939 في مدينة النور الفرنسية لأب جزائري وأم لبنانية.

الفنانة وردة لها تاريخ طويل من الفن والإبداع والأغاني التي أمتعت جمهورها بها، وتعاونت فيه مع كبار الملحنين والموزعين والشعراء، والذي حققت معاهم نجاح كبير، على رأسهم وصاحب الفضل الأكبر فى تاريخها الفني هو الموسيقار الكبير بليغ حمدي، وفقا لما ذكرته الفنانة «وردة»في تصريحات تليفزيزنية لها أجرتها قبل رحيلها.

وقالت وردة الجزائرية، إنه كان صاحب الأغاني الأقوى فى تاريخها الفني: «بليغ حمدى كنت أعرفه ومعجبه بفنه، ولكن وأنا فى الجزائر سمعتله أغنية حب إيه اللى إنت جاى تقول ايه.. قولت الولد دا جينيوس».

وتابعت: «وبدأت مسيرته بقى وهو يستاهل بصراحة لأن كل غنوة له فيها جملة بتعلق مش ييتفلسف كتير»

أغنية العيون السود

وكانت من هنا البداية التي جمعت «وردة» بالموسيقار الكبير بليغ حمدي، وجعلتهم يتجمعون سويًا فى عدد كبير من الأغاني، خلال مسيرتها الفنية الطويلة والتي بالفعل أصبحت من أنجح أغانيها خلال مشوارها الفني، ومن بين هذه الأغانى العيون السود والذي جرى تقديمها عام 1972.

أغانى جمعت وردة وبليغ حمدى

كما جمعت بينهم عدد آخر من الأغانى ومنهم حكايتي مع «الزمان» من كلمات محمد حمزة ، «وحشتوني» من كلمات سيد مرسي، «اشتروني» من كلمات سيد مرسي، «وأنا مالي» من كلمات محمد حمزة، و«مسا النور والهنا» من كلمات محمد عبد الوهاب، وغيرهم من الأغانى التى شهدت نجاح كبير ومسيرة فنية حافلة بين وردة وبليغ حمدى.