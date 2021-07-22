مصدر: حكم قضائي يلغي حفل محمد الشرنوبي في الساحل الشمالي

كشفت مصادر لـ«الوطن» أن القائمين على حفل محمد الشرنوبي في الساحل الشمالي ألغوا فقرته الغنائية صباح اليوم، وذلك بعد تلقيهم حكم محكمة من منتجته سارة الطباخ.

وأضافت المصادر، أن إلغاء حفل المطرب محمد الشرنوبي جاء بسبب الحكم القضائي الذي صدر ضده من قبل المنتجة سارة الطباخ في 31 يناير الماضي، والذي عليه يمنع الشرنوبي من القيام بأي عمل فني دون الرجوع لها.

المنتجة سارة الطباخ، كانت قد قدمت الشكر للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بعد قراره بإلغاء تراخيص حفل محمد الشرنوبي، الحفل وقالت عبر صفحتها بالفسبوك «كل الشكر والتقدير للنقيب أمير الغناء العربي الأستاذ الفنان هاني شاكر لتطبيق القانون وإلغاء طلب أي إصدارات لتراخيص لحفل اليوم 21-7 الخاصة بمحمد الشرنوبي، الذي لم يصرح له من الأساس طبقا لقرار النقابة الصادر في 30-3 بإلزام محمد الشرنوبي بالالتزام بالعقد وحتمية موافقة الشركة الكتابية علي أي تعاقد، وحصرية التعاقدات والتعاملات المادية و التفاوضية مع شركة إيرث برودكشن فقط كوكيل حصري لمحمد الشرنوبي بموجب عقد سار حتى الآن».

أضافت: «العقد نافذ ويارب حكم محكمة الصادر بتاريخ 31-1-2021، كل الشكر والتقدير لأعضاء المجلس المحترمين لحرصهم على تطبيق القانون، وننوه بأن من ينتهك حقوق الشركة أو يخالف قرارات النقابة أو أحكام القانون سيكون الرد بالقانون ولن يردعنا أحد عن أخد حقوقنا كاملة.. مفيش حد فوق القانون.. إحنا دولة قانون».