حبس سارة الطباخ 3 سنوات بسبب محمد الشرنوبي

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بحبس سارة الطباخ، بالسجن لمدة 3 سنوات غيابيًا، بتهمة تبديد أموال الفنان محمد الشرنوبي وخيانة الأمانة، وإلزامها بتعويض مالي والمصاريف.

سبب حبس سارة الطباخ.. تبديد أموال

وجاء حبس سارة الطباخ، بعدما عارضت الأولى الأحكام، لعدم علمها، وبعد أن استمعت المحكمة لأقوال المتهمة، حكمت المحكمة في جلستها المنعقدة يوم 17 الماضي، بتأييد أحكام السجن وإلزامها بتعويض مالي والمصاريف، لوجودها مدانة بالتهمة المنسوبة إليه.

حبس سارة الطباخ.. خيانة الأمانة

وعلى خلفية حبس سارة الطباخ، كان الفنان محمد الشرنوبي، حصل على حكم ضد المُنتجة سارة الطباخ، في شهر يناير الماضي، بالحبس لمدة سنتين، وكفالة ألفي جنيه، بتهمة تبديد مبالغ مالية.

وكتب محمد الشرنوبي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» آنذاك: «تم صدور حكم في الجنحة رقم 1626 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، بحبس الممثلة القانونية لشركة إدارة أعمالي السابقة سنتين، لتبديد المبالغ المالية التي في زمتها بموجب التوكيل الرسمي وخيانة الأمانة».

وتابع: «أظن الصورة وضحت.. أنا كنت ساكت ومكانش نفسي الأمور توصل لكده وكنت مقرر أني مش هتكلم تاني في الإعلام، بس لقيت إصرار من الطرف الآخر، إنه يقحم الإعلام ويشوه صورتي قدام الناس.. بس لو في حد واخد حق حد فالقانون والمحكمة قالت كلمتها.. الشركة كان صادر ليها توكيل بموجب العقد اللي بيننا لإدارة أعمالي، وبالتالي كانت بتتعاقد وتستلم كل مستحقاتي اللي هو الطبيعي أنها تستلم وتاخد نسبتها وتورد لي الباقي وده مكانش بيحصل».

وأضاف: «الممثلة القانونية للشركة خانت الأمانة وبددت كل أموالي اللي في زمتها، وآخر صلح سلمت الشركة توكيل على أساس أننا هنفتح صفحة جديدة وتعهدت بأنها هتسدد لي كل فلوسي اللي في زمتها وده مثبت في محضر الصلح في غرفة صناعة السينما، وبالفعل نفذت المسلسل وبرضه مخدتش فلوسي».

وطالب شركات الإنتاج، قائلًا: «لكل شركات الإنتاج برجاء عدم التعامل مع أي جهة أو شخص، غير من خلالي شخصيًا وعدم الالتفات لأي تحذير أو إنذارات تصدر من الشركة، لأن ببساطة الهدف الوحيد هو تعطيل شغلي وتشويه صورتي والحصول على مبالغ مادية بدون وجه حق».