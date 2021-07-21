سارة الطباخ تشكر هاني شاكر بعد إلغاء تراخيص حفل محمد الشرنوبي

قدمت المنتجة سارة الطباخ، الشكر للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بعد قراره بإلغاء تراخيص حفل محمد الشرنوبي، الذي كان من المقرر أن يقام اليوم.

إلغاء حفل محمد الشرنوبي اليوم

وقالت «سارة» عبر صفحتها الشخصية على «فيس بوك»: «كل الشكر والتقدير للنقيب أمير الغناء العربي الأستاذ الفنان هاني شاكر لتطبيق القانون وإلغاء طلب أي إصدارات لتراخيص لحفل اليوم 21-7 الخاصة بمحمد الشرنوبي، الذي لم يصرح له من الأساس طبقا لقرار النقابة الصادر في 30-3 بإلزام محمد الشرنوبي بالالتزام بالعقد وحتمية موافقة الشركة الكتابية علي أي تعاقد، وحصرية التعاقدات والتعاملات المادية و التفاوضية مع شركة إيرث برودكشن فقط كوكيل حصري لمحمد الشرنوبي بموجب عقد سار حتى الآن».

سارة الطباخ: محمد الشرنوبي لا يلتزم بحقوق الشركة

أضافت: «والعقد نافذ ويارب حكم محكمة الصادر بتاريخ 31-1-2021، كل الشكر والتقدير لأعضاء المجلس المحترمين لحرصهم على تطبيق القانون، وننوه بأن من ينتهك حقوق الشركة أو يخالف قرارات النقابة أو أحكام القانون سيكون الرد بالقانون ولن يردعنا أحد عن أخد حقوقنا كاملة.. مفيش حد فوق القانون.. إحنا دولة قانون».

يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي، حصل على حكم ضد المُنتجة سارة الطباخ، في شهر يناير الماضي، بالحبس لمدة سنتين، وكفالة ألفي جنيه، بتهمة تبديد مبالغ مالية.

وكتب محمد الشرنوبي، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، آنذاك: «جرى صدور حكم في الجنحة رقم 1626 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، بحبس الممثلة القانونية لشركة إدارة أعمالي السابقة سنتين، لتبديد المبالغ المالية التي في ذمتها بموجب التوكيل الرسمي وخيانة الأمانة».