التحريات: المتهم بقتل والدته بالجيزة كان يعالج في «مستشفى العباسية»

كشفت تحريات المباحث، أنَّ منفذ جريمة قتل والدته أمام شقيقه الأصغر في الجيزة ، يعاني من مرض نفسي، وكان يعالج داخل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، وأنه خرج منها منذ عدة أشهر، وكان يتردد عليها لتلقي العلاج لكن حالته الصحية لم تتحسن بعد، وقبل أن يقتل والدته بيومين كان يتشاجر معها بشكل مستمر وتجدد الخلاف بينهما واعتدى عليها بالضرب طعنًا بالسكين داخل منزل الأسرة في البصراوي بإمبابة.

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأنَّه تبين من المعاينة أنَّ المجني عليها تدعى «فاطمة.م» (64 سنة - ربة منزل) متوفية بطعنتين بالرقبة، وعثر على نجلها الأصغر، وبمواجهته برر الواقعة أن شقيقه الأكبر مرتكب الواقعة.

وأوضحت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والمقدم مؤمن فرج رئيس المباحث، بأنَّ المتهم تمكّن من الهروب إلى أحد الشوارع القريبة من الحادث ونجحت المباحث في القبض عليه، وتمّ اقتياده إلى قسم شرطة إمبابة، لاستجوابه وتحفظت المباحث على السكين المستخدم في الجريمة وعثر عليه ملقى بجانب الجثة.

قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها لبيان أسباب وفاتها واستدعت نجلها الأصغر لسماع أقواله في واقعة وفاتها وشرح تفاصيل الجريمة أمام الفريق الأمني.