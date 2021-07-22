مبروك عطية معلقا على تزايد جرائم القتل في عيد الأضحى: «خيبة ناقعة»

سجلت جرائم القتل خلال اليومين الماضيين تزايدًا ملحوظًا، في ظل احتفال المصريون بعيد الأضحى، ماحدا بوصف تلك المناسبة بأنه ممزوجة بالدماء، بعدما شهدت عددًا من محافظات مصر جرائم مروعة، كان آخرها قتل زوجة لزوجها في محافظة القليوبية بغرس السكين في صدره ليصبح جثة هامدة على الفور، الأمر الذي وصفه البعض بـ «الجنون» وأثار غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد المسلمون عن التسبيح سبب الخلافات

وعلق الداعية مبروك عطية على جرائم القتل التي حدثت خلال أول أيام عيد الأضحى بسبب الخلافات الزوجية والتي قائلا « خيبة ناقعة»، لافتا إلى أن السبب في ذلك هو بعد المسلمون عن ربهم وعن ذكر الله وقيام الليل.

وقال «عطية» في فيديو نشره عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك»، أن تسبيح المسلم لربه له العديد من المميزات، وأولها إخراجه من الواقع السيء الذي نعيشه في الوقت الحالي، كما نصح المسلمين أن يحرصوا علي تسبيح ربهم لما رواه أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم))؛ متفق عليه.

وتابع:« أنا بنصح المسلمين أن يدعوا الله بعد تسبيحه وأن يدعوا الله برفع الوباء وأن يتوفاهم مسلمين» مشيرًا إلي أن المسلم الذي يقضي الليل على السوشيال ميديا يضيع وقته مع أوهام.

مبروك عطية ينفي صيام الرسول للعشر من ذي الحجة

ونفى مبروك عطية خلال الفترة الماضية وجود ما يسمى بـ«صيام العشر الأوائل من ذي الحجة» في الدين الإسلامي، زاعمًا أن التصدق بمبلغ 10 جنيهات يعادل صيام 20 عامًا، حسب وصفه.

من جانبه، أكدت دار الإفتاء المصرية صيام النبي محمد صلي الله عليه وسلم لصيام العشر من ذي الحجة وذلك من خلال الاستناد إلى السنة النبوية الشريفة، ففي «سنن أبي داود» وغيره عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، و3 أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس».