دماء في أول أيام العيد: «الثأر يتسبب في مقتل اثنين.. والعجل الطائر يقتل مثلهما»

الكثير من المواطنين يستغلون أول أيام العيد في التزاور وصلة الأرحام، إلا أن البعض كان له رأي آخر، حيث شهد اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، ثلاث حوادث مآساوية منها حادثتا قتل بسبب الثأر في الجيزة وأسيوط.

«الوطن»، ترصد لكم أبرز جرائم القتل في أول أيام عيد الأضحى المبارك، كما يلي:

ثأر في أول أيام العيد.. 3 عمال يقتلون مزارعا في الجيزة

صوت تكبيرات العيد يعم أرجاء المكان احتفالاً وتقديسًا لأول أيام عيد الأضحى المبارك، إلا أن 3 عمال اختاروا أن يعلو صوت الرصاص من أسلحتهم فوق ما عداه من أصوات، حيث قصدوا مزرعة بمركز منشأة القناطر، اختبأ بداخلها مزارع ونجله هربا منهم، بسبب مسلسل الثأر بين العائلتين المستمر منذ 30 عاما، لكن الموت كان يتربص بهما، حيث علم الخصوم مكان الاختباء، وهاجموهما بالأسلحة النارية، وقتلوا الأب بينما نجا الابن بأعجوبة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بمقتل مزارع في العقد السابع من العمر، داخل مزرعة في مركز منشأة القناطر، وانتقلت القوات إلى مكان الحادث، بعد صدور توجيهات من اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حيث تبين أن المزارع يبلغ من العمر 66 عامًا، وينتمى لعائلة «أبو إسماعيل» بالمنطقة، وقُتل بعدة طلقات نارية اخترقت جسده، وبيّنت التحريات أن وجود خلافات ثأرية بين عائلة القتيل وعائلة أخرى اسمها عائلة «أبو عمر» منذ 30 عامًا مضت.

بجوار جثة الأب المجني عليه، كان نجله موجودًا، وناقشه فريق البحث الجنائي، حيث أكد أنه جاء للمزرعة مع والده للاختباء من خصومهما، وأكد أنهما فوجئا بمجهولين يطلقون صوبهما الأعيرة النارية، وأن والده قُتل متأثرا بإصابته بعدة طلقات نارية اخترقت جسده، وخلال إجابته عن سؤال وجهه له أحد الضباط عن توجيه الاتهام لأحد من عدمه، اتهم أفرادا من عائلة «أبو عمر»، بسبب خصومة ثأرية منذ 3 عقود، وتم تحرير محضر أولي بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة، التي انتقلت إلى مكان الحادث وناظرت الجثة، وانتدبت الطب الشرعي، لبيان سبب وكيفية الوفاة، وصرّحت بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وأسفرت جهود فريق البحث عن أن مرتكبي الواقعة 3 من عائلة «أبو عمر»، وجرى إخطار النيابة العامة وأمرت بالقبض عليهم، حيث تمكنت الشرطة من القبض عليهم، وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة في الحادث، وهي عبارة عن 2 بندقية آلية وعدد من الطلقات.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترفوا بارتكاب واقعة قتل المزارع، أخذًا بالثأر، بسبب معايرة الأهالي لهم، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهم، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

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مقتل فني كهرباء في أسيوط بسبب الثأر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط، بمقتل فني كهرباء مقيم بدائرة المركز، إثر إصابته بأعيرة نارية حال استقلاله سيارة ربع نقل قيادة (سائق - مقيم بدائرة المركز) وسيرهما بطريق الزراعي بدائرة المركز، وما قرره قائد السيارة أنه حال استقلاله السيارة والمجني عليه فوجئا بقيام شخصين يستقلان سيارة ملاكي (لا يعلم أرقامها)، بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه فأوديا بحياته ولاذا بالهرب.

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زوجة تقتل زوجها بسبب مصروف البيت

خلافات معتادة على مصروف المنزل، تطورت حدتها هذه المرة ليصبح الأمر أشبه بمشاجرة وتراشق بالألفاظ بين زوجين في منطقة طنط الجزيرة التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.. لم يتوقف المشهد عند ذلك الحد، إذ لم يستطع الزوج صاحب الـ28 عاما، ويعمل محاسبا في إحدى الشركات، التحكم في أعصابه واتجه صوب زوجته التي تصغره بثلاثة أعوام وانهال عليها بالضرب المبرح، لتكون ردة الفعل من قبل الزوجة عنيفة ودموية، حيث قامت بالتوجه إلى المطبخ بخطوات سريعة وأحضرت «سكينا» وغرستها في صدر الزوج ليسقط على الفور جثة هامدة وسط بركة من الدماء.

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وفاة شخصين بسبب عجل طار من السيارة

شهد الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، في الساعات الأولى من صباح عيد الأضحى المبارك، واقعة مؤسفة لـ«عجل»، معروف إعلاميًا باسم «العجل الطائر»، عندما قفز من سيارة نصف نقل كانت تنقله، على سيارة ملاكي، ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين، أحدهما بجروح خطيرة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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