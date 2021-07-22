فى ذكرى ميلادها..كيف تعاملت «وردة» مع شائعات أزمتها مع ميادة الحناوي؟

تحل اليوم الخميس 22 يوليو، الذكرى الـ83 لميلاد الفنانة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية، والتي تعد واحدة من أهم المطربات في الوطن العربي، قدمت خلال مشوارها الفني العديد من الأغنيات والأعمال الفنية الناجحة التي أمتعت الجمهور، وظلت عالقة بأذهان الجمهور.

شائعات أزمة ميادة الحناوي ووردة

لم تخلوا المسيرة الفنية الطويلة التي قدمتها وردة من الشائعات التي دائمًا ماتصيب الفنانين، وكانت من أكثر الشائعات التي طاردت وردة علاقتها بالفنانة الكبيرة ميادة الحناوى، فكان دائمًا يتردد أخبار عن محاولات وردة المستمرة لـ إبعاد ميادة الحناوي عن الغناء، بسبب تشابه أصواتهم معا، وهو الأمر الذي يؤثر على نجاح السيدة وردة.

و حرصت السيدة وردة فى أحد لقاءتها التليفزيونية على أن ترد على هذه الشائعات وتحسم الجدل، حيث أنها فى أحد اللقاءات التليفزيونية التي جمعتها بالإعلامية صفاء أبو السعود وجه أحد جمهورها سؤال لها حول حقيقة هذه الشائعة وهل بالفعل طلبت من الموسيقار محمد عبد الوهاب عدم التعامل مع ميادة الحناوي.

وردت «وردة»، قائلة: « أنا هرد عليه لأن لازم أرد علي اللى بيتقال دا، أغنية فى يوم وليلة فعلا كانت لميادة الحناوى بس بالعقل كدا فكروا والجمهور يفكر، هل أنا وده أقدر أقنع حد بحجم الموسيقار عبد الوهاب إنه ياخد الغنوة من ميادة ويديهانى، أنا مع الفارق الكبير اللي بيني وبين عبد الوهاب أنا مش كده خالص».

أغنية «فى يوم وليلة» من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب، وتقول كلمات الأغنية: «في يوم وليل يوم وليلة..خذنا حلاوت الحب كله..في يوم وليلة.. أنا وحبيبي..أنا وحبيبي..ذوبنا عمر الحب كله..في يوم وليلة..في يوم وليلة ليلة، ليلة.. خذنا حلاوت الحب كله..في يوم وليلة.. أنا وحبيبي، حبيبي، حبيبي».