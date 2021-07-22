السعودية تعلن نجاح موسم الحج 2021 صحيا وأمنيا

أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم، نجاح خطة موسم الحج 2021 الصحية وخلوه من تفشيات فيروس كورونا والأمراض الوبائية الأخرى، وفق ما نقلت قناة «العربية»، حيث يأتي موسم الحج للعام الثاني على التوالي وسط أجواء فيروس كورونا والتي أدت إلى تقليص عدد الحجاج بما لا يزيد عن 60 ألفا وقصره على المقيمين في المملكة والمواطنين السعوديين.

تأكيدات من «الصحة» و«الداخلية» في السعودية على نجاح موسم الحج 2021

وأضاف وزير الصحة السعودي، أنه تم تفعيل منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج 2021. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، عدم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج حتى الآن. وأعلنت وزارة الداخلية السعودية أن المرحلتين الأولى والثانية من خطط الحج اكتملتا بنجاح.

مشعر منى يتأهب لوداع الحجاج المتعجلين في موسم الحج 2021

وتأهب مشعر مِنى قبل مغيب شمس اليوم ثاني أيام التشريق لوداع الحجاج المتعجلين، حيث يغادرون المشعر في اتجاه الحرم المكي لأداء طواف الوداع، بعدما توجّهت جموع حجاج بيت الله الحرام في ثاني أيام عيد الأضحى وأول أيام التشريق إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث.

نقل الحجاج إلى جسر الجمرات

وتم نقل الحجاج، إلى جسر الجمرات وفق خطة تفصيلية إجرائياً ووقائياً، لإنهاء جميع مراحل رمي الجمرات بشكل آمن صحياً، بوضع مسارات ملونة محددة تُحدد حركتهم، إضافة إلى الملصقات الأرضية الإرشادية لترتيب توافدهم، بمتابعة ميدانية مباشرة وتنسيق كامل مع القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم الحج. وانتشرت طواقم من الشرطة والدفاع المدني والإسعاف داخل منشأة الجمرات أثناء تأدية الحجاج للمنسك استعدادا لمواجهة أي طارئ.

خطة طواف الوداع تأتي على مرحلتين

وقال مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، أن خطة طواف الوداع تأتي على مرحلتين خلال يومي الثاني عشر والثالث عشر روعي في ذلك تهيئة أدوار صحن المطاف ومطاف الدور الأرضي والأول، والبالغ عددها 25 مسارا بصحن المطاف، و4 مسارات بالدور الأرضي، و5 مسارات بالدور الأول، وتخصيص مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة، وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.

وأشار، إلى بدء المرحلة الأولى لطواف الوداع للمتعجلين لليوم الثاني عشر من ذي الحجة من خلال ثلاث نقاط تجمع وهي «نقطة تجمع الشبيكة - نقطة تجمع كدي - نقطة تجمع أجياد».