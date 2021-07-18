موسم الحج 2021.. كمامات وتباعد اجتماعي.. «صور»

بدأ الحجاج خلال الساعات الماضية في الوصول إلى مكة للمشاركة في موسم الحج الثاني منذ بداية جائحة فيروس كورونا حول العالم في العام الماضي، وجاء عدد المشاركين أكبر مما كان عليه الحال في العام الماضي 2020، لكنه لا يزال أصغر بكثير من السنوات السابقة، وعلى الحجاج الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات أثناء ممارسة الشعائر، بحسب «بي بي سي».

وقد سُمح لـ60 ألف من المقيمين في السعودية والذين حصلوا على جرعات لقاح كورونا بشكل كامل بالمشاركة في الحج، مع اختيار المشاركين من مجموعة عبر الإنترنت ضمت أكثر من 550 ألف متقدم، وتم التأكيد على أن يكون الحاج قد حصل على لقاح «كوفيد-19»، وأن يتراوح عمره بين 18-65 عامًا، وألا يكون من أصحاب الأمراض المزمنة.

وتم تداول مجموعة من الصور لبعض الحجاج في انتظار وسائل النقل الرسمية، لنقلهم إلى الحرم المكي والذي تم بالأمس، وفي السنوات الماضية كان موسم الحج يجذب أكثر من مليوني قبل فيروس كورونا، ولكن السلطات السعودية فرضت قيودًا على عدد المشاركين لاحتواء «كوفيد-19».

وكانت أعلنت وزارة الحج السعودية أن موسم العام الحالي يلتزم بأعلى مستويات الاحتياطات الصحية، بسبب الوباء، وقال المتحدث باسم الوزارة هشام السعيد، لوكالة «فرانس برس»: «كل ثلاث ساعات، يدخل 6000 شخص لأداء طواف القدوم، بعد مغادرة كل مجموعة، يتم إجراء عملية التعقيم في الحرم».

وقال مسؤولون إن الحجاج تم تقسيمهم إلى مجموعات، وتتكون كل مجموعة من 20 شخصًا، مع تحديد مسارات للحفاظ على تباعد الناس اجتماعيًا، وأشارت التقديرات إلى أن نحو 10 آلاف سعودي فقط شاركوا في موسم الحج العام الماضي، ولم يتم الإبلاغ عن حالات تفش كبيرة للفيروس.

يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت سجلت أكثر من 500 ألف إصابة بفيروس كورونا، و8000 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس، وحصل أكثر من 21.5 مليون شخص جرعة لقاح حتى الآن، ولكن تم تطعيم حوالي 10% فقط من السكان بشكل كامل، وفقًا لأرقام موقع «Our World in Data» وهو موقع إلكتروني علمي معني بالبيانات المرتبطة بفيروس كورونا.