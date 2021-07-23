الصحة توجه رسالة عاجلة لكبار السن بسبب كورونا: ابتعدوا عن التجمعات

تقدم وزارة الصحة والسكان، روشتة علاجية بشكل يومي للمواطنين، يمكن اتباعها للوقاية من فيروس كورونا، وذلك فى إطار حرص وزارة الصحة والسكان على صحة وسلامة المواطنين، والحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، خاصة وأن المنحنى يشهد انخفاضا ملحوظا فى أعداد مصابي الفيروس، واستقرار عدد الوفيات وفقا لآخر تقارير صادرة من وزارة الصحة.

وقدمت الوزارة فى منشور توعوى لها مجموعة من التعليمات والإرشادات للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا خلال إجازة عيد الأضحي، وقالت إنه لابد من الالتزام بالتباعد الاجتماعى عن الاخرين، وكذلك ارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين باستمرار.

تجنب المخالطة الجسدية واستخدام اساليب التحية

وتابعت الوزارة لابد من تجنب المخالطة الجسدية واستخدام أساليب التحية الأخرى كالتلويح أو الإيماء أو وضع اليد على القلب.

وشددت الوزارة على أهمية الابتعاد عن التجمعات قدر الإمكان، لافتة إلى أهمية حث البالغين من العمر 60 عاما أو أكثر، ومن يعانى من حالات مرضية مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والقلب وأمراض الرئة والكلي المزمنة والسرطان، من حضور التجمعات.

الصحة تطالب المواطنين بضرورة الإسراع لحجز لقاح كورونا

وفي سياق متصل أكّدت الوزارة انها تسعى للتوسع فى مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى الجمهورية لتطعيم 40% من المواطنين بلقاح كورونا بنهاية العاج الجاري تحسبا لأى موجة مرتقبة للفيروس، مشيرة إلى أنَّه كلما زاد عدد المواطنين من لقاح كورونا كلما قل عدد الوفيات وحدّة أعراض الفيروس، حيث إن اللقاح يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلًا من الخطيرة أو شديدة الخطورة.

وطالبت وزارة الصحة، من المواطنين ضرورة الإسراع فى التسجيل على موقع لقاح كورونا، لحجز اللقاح والمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، موضحة أنَّها خصصت 179 مركزًا لتلقي لقاح كورونا للمسافرين لأخذ التطعيم في هذه المراكز.