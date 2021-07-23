درجات الحرارة اليوم الجمعة 23-7-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن درجات الحرارة اليوم، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى ارتفاع نسب الرطوبة والتي ستعمل على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 35 24

الإسكندرية 31 23

وادي النطرون 35 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 32 24

بلطيم 32 23

مطروح 30 23

السلوم 29 23

سيوة 36 23

بورسعيد 32 24

دمياط 31 23

الزقازيق 36 24

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 24

العريش 32 24

رفح 32 23

رأس سدر 35 25

نخل 34 19

نويبع 37 28

طابا 36 23

كاترين 32 21

الطور 37 25

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 37 24

بني سويف 37 25

المنيا 37 25

أسيوط 38 26

سوهاج 38 26

قنا 39 27

الأقصر 40 27

أسوان 42 28

إدفو 42 29

أبو سمبل 42 29

الوادي الجديد 40 27

شلاتين 37 27

أبو رماد 36 26

حلايب 33 28

رأس حدربة 34 28

درجات الحرارة اليوم في الدول العربية

مكة 36 30

المدينة 44 32

الرياض 45 33

المنامة 42 35

أبو ظبي 42 35

الدوحة 43 36

الكويت 47 35

دمشق 37 18

بيروت 30 29

عمان 31 21

القدس 28 23

غزة 31 24

بغداد 44 30

مسقط 39 35

صنعاء 21 14

الخرطوم 32 25

طرابلس 29 22

تونس 33 22

الجزائر 30 22

الرباط 28 20