أخبار الطقس اليوم.. حرارة ورياح وفرص لسقوط أمطار ببعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أخبار الطقس اليوم الخميس، وفقًا لخبرائها، إذ من المتوقع أنَّ تشهد البلاد نهارًا طقسًا حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلًا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

أخبار الطقس اليوم

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وأضاف الخبراء أنَّ هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد «حلايب، شلاتين، أبوسمبل» بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يقول الخبراء إنّها معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 36 24

الإسكندرية 30 23

وادي النطرون 35 24

طنطا 36 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 33 24

بلطيم 32 23

مطروح 30 23

السلوم 30 23

سيوة 36 23

بورسعيد 32 24

دمياط 31 23

الزقازيق 36 24

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 24

العريش 31 24

رفح 30 23

رأس سدر 35 25

نخل 34 19

نويبع 37 28

طابا 36 23

كاترين 32 21

الطور 37 25

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 36 24

بني سويف 36 25

المنيا 37 25

أسيوط 38 26

سوهاج 38 26

قنا 39 27

الأقصر 40 27

أسوان 42 28

إدفو 43 29

أبو سمبل 42 29

الوادي الجديد 41 27

شلاتين 39 27

أبو رماد 38 26

حلايب 36 28

رأس حدربة 35 28