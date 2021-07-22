قبل غلق باب التقديم.. شروط ومميزات مدرسة إيجبت جولد للتكنولوجيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، فتح باب التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية المختلفة، لطلاب الشهادة الإعدادية بداية من 13 يوليو وحتى 31 من الشهر نفسه، وكانت مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، أول مدرسة متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات، وهي واحدة من نحو 20 مدرسة في تخصصات فنية مختلفة.

وتستعرض «الوطن» شروط ومميزات القبول في المدرسة، قبل غلق باب التقديم نهاية الشهر الجاري.

شروط القبول

1- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية.

2- أن يكون الطالب من محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة، القليوبية، والجيزة».

3- أن يكون الحد الأدنى لمجموع القبول طبقًا لتنسيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هو 250 درجة.

4- ألا تزيد سن الطالب في أول أكتوبرالمقبل على 18 عاما.

5- أن يكون الطالب لائقًا طبيًا.

6- أن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية.

7- أن يجتاز الطالب اختبارت القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

أوراق التقديم

- صورة استمارة نجاح شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي «الإعدادية العامة».

- بيان نجاح موضحًا به الدرجات موجه باسم مدرسة إيجيبت جولد.

- صورة شهادة الميلاد حديثة.

- 4 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم.

- طلب التحاق بالمدرسة.

- صورة بطاقة لولي الأمر «الأب والأم».

- شهاده طبية معتمدة من التأمين الصحي.

- التقديم للمدرسة إلكترونيًا من خلال موقع المدرس من خلال هذا الرابط.

- يلتزم الطالب بإحضارالمستندات المطلوبة يوم اختبار القدرات وتسليمها للمدرسة.

- بعد التسجيل يرجى متابعة حالة الطلب لمعرفة موعدي امتحان القدرات والمقابلة الشخصية، بعد غلق باب التسجيل نهائيًا.

مميزات المدرسة

- المدرسة مجانية دون أي مصروفات باستثناء المصروفات العادية التي يتم سدادها لوزارة التربية والتعليم عن طريق خدمة فوري.

- منح الطالب شهادة دبلوم فني تكنولوجي في صناعة الحلي والمجوهرات، معتمدة من وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى شهادة جودة معتمدة من شركة إيجيبت جولد.

- منح الطالب مصروف جيب شهري.

- التدريب الصيفي يكون اختياريًا حسب رغبة الطالب وولي أمره، ويفضل التحاق الطالب بالتدريب الصيفي.

- منح الطالب وجبة يومية طوال أيام الأسبوع.

- المدرسة تمنح الطالب الزي المدرسي مجانًا.

- يتم توفير فرصة عمل للطلاب بأحد مصانع الشركة.

- للطالب فرصة استكمال دراسته الجامعية في كل المعاهد والكليات الخاضعة لتنسيق التعليم العالي لسنة التخرج.