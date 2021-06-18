مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بعد الإعدادية.. شروط التقديم

تزايدات خلال الساعات الأخيرة عمليات البحث عن مدرسة إيجيبت جولد للحلي بالعبور في أعقاب بدء إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظات القاهرة الكبرى واقتراب إعلانها بالقليوبية، حيث تعد مدرسة إيجيبت جولد بالعبور هي أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة فى صناعة الحلي والمجوهرات فى مصر ضمن خطة وزارة التعليم لإقامة 50 مدرسة تخصصية للتعليم الفني في مجالات تخدم سوق العمل بالشراكة مع المستثمرين ورجال الصناعة.

وتستعرض «الوطن» أهم المعلومات عن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية والأقسام والتخصصات وطريقة الدراسة بمدرسة إيجيبت جولد بالعبور في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

شروط القبول بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بالعبور

يشترط القبول في مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بالعبور اجتياز اختبارات القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية، وهي كالتالي:

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020 – 2021 من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - القليوبية - الجيزة) بحد أدنى لمجموع القبول طبقًا لتنسيق وزارة التربيه والتعليم والتعليم الفني الذي سيعلن في وقت لاحق.

- ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2021 على 18 عامًا.

- أن يكون الطالب لائقًا طبيًا.

- أن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية.

- أن يجتاز الطالب اختبارت القدرات والمقابله الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

- أن يكون الطالب من أبناء محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - القليوبية - الجيزة).

مكونات مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بالعبور

تتكون مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بالعبور من 13 فصلا دراسيا، وتهدف لتطبيق التكنولوجيا التطبيقية (حلي والمجوهرات) من خلال إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات.

تقع المدرسة بجوار المنطقة الصناعية رقم 1 بالعبور، على مساحة 9 آلاف و844 مترا.

تتكون المدرسة من مبنى 3 أدوار وبها مكاتب لشئون الطلبة وصالات وملاعب متنوعة والعديد من الورش، وتم إنشاؤها عن طريق جهاز مدينة العبور، وتسلمتها هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية.

مميزات الدراسة في مدرسة إيجيبت جولد للحلي بالعبور

توفر مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بالعبور العديد من المميزات منها:

- الدراسة يومان نظريًا بالمدرسة و4 أيام دراسة عملية.

- تضم ورش التدريب أحدث اﻷجهزة والمعدات فى صناعة الذهب والمجوهرات.

- يحصل الطلاب على مكافأة شهرية تتراوح بين 300 و600 جنيه فور التحاقهم بالمدرسة.

- تتولى المدرسة الجانب العملي في المدرسة شركة إيجيبت جولد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتدريس مناهج صناعة الذهب والمجوهرات وتخضع لمعايير الاعتماد من قبل إدارة جودة التعليم الفنى بالمجلس التنفيذى الأعلى لإدارة المدارس الفنية.

- المنهج الدراسى المطبق بالمدرسة يقوم على ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية فى مجال التخصص، والتدريب العملي بشركات ومصانع إيجيبت جولد، ومدة الدراسة فيها 3 سنوات من خلال تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإيجيبت جولد الرائدة فى مجال صناعة الذهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة إيجيبت جولد للحلي بالعبور بعد الإعدادية 2021

يشترط التقديم لمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بالعبور الأوراق والمستندات التالية:

- صورة استمارة نجاح شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) 2020- 2021.

- بيان نجاح موضح به الدرجات موجه باسم مدرسة الحلي والذهب إيجيبت جولد.

- صورة شهادة الميلاد 2021، إضافة إلى شهاده طبية معتمدة من التأمين الصحي.

- عدد 4 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم.

- طلب التحاق بالمدرسة.

- صورة بطاقة ولي الأمر (الأب والأم).

- يلتزم الطالب بإحضار المستندات المطلوبة يوم اختبار القدرات وتسليمها للمدرسة.