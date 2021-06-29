تنسيق وأماكن مدرسة إيجيبت جولد 2021: 250 درجة حد أدنى

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تنسيق وأماكن مدرسة إيجيبت جولد 2021، موضحة أنه يجب على المتقدم ألا يقل عن 250 درجة في امتحانات التيرم الثاني للشهادة الإعدادية، مؤكدة أن التقديم يتاح للبنين والبنات، لافته إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتقدم لها ما يقرب من 20 ألف طالب وطالبة للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتقدم العديد من المميزات للطلاب، بجانب اعتمادها على مناهج نظام الجدارات، وتعمل على إعداد خريج قادر على التفكير ولديه مهارات متميزة في جميع النواحي التقنية والتكنولوجية.

تنسيق وأماكن مدرسة إيجيبت جولد 2021: يتم على أساس درجات التيرم الثاني

وأضافت الوزارة أن تنسيق وأماكن مدرسة إيجيبت جولد 2021، يتاح للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، موضحة أن المدارس توجد في محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية، مؤكدة ضرورة ألا يقل سن الطالب المتقدم لهذه المدارس عن 18 عاما، مشيرة إلى أن الشريك الصناعي لهذه المدارس هو شركة إيجيبت جولد.

وتابعت الوزارة، أن الدراسة بهذه المدارس تستمر لمدة 3 سنوات، موضحة أن تخصصات المدرسة تتمثل في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، مؤكدة أنها تهتم بدراسة العلوم الثقافية والأساسية والعلوم الفنية في مجال التخصص، بالإضافة إلى التدريب العملي للطلاب خلال فترة الدراسة.

شروط القبول بـ مدرسة إيجيبت جولد 2021:

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن شروط القبول بهذ المدرسة تتمثل في اجتياز الطالب المتقدم للاختبارات التي تعقد، والمقابلة الشخصية والكشف الطبي، بالإضافة إلى التقديم من خلال موقع الوزارة، لافتة إلى أن هذه المدارس متاحة للبنين والبنات.

وعن مميزات الالتحاق بهذ المدارس، أكدت وزارة التربية والتعليم، حصول الخريج على شهادة مصرية ذات جودة عالية، والتعيين في شركات ومصانع الشريك الصناعي، بالإضافة إلى الحصول على مكافآت مالية في أثناء فترة التدريب العمل، لافته إلى أن هذه المدارس تؤهل الطلاب لسوق العمل.

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية يبلغ عددها 21 في 7 محافظات مختلفة، موضحا أنها مدارس حكومية مجانية.