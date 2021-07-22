ميكي ماوس على «كارو».. شباب كفر الدوار ينشرون فرحة العيد بالشوارع (صور)

على مدار 3 أيام متواصلة، لم يتوقف شباب صوت كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، عن إسعاد الأطفال ونشر بهجة عيد الأضحى بين الأهالي، فقرروا أن يجوبوا الشوارع والميادين لتوزيع الألعاب والبالونات على الصغار، وسط أغاني العيد المبهجة وعرائس متحركة يرتديها أشخاص، وهو ما خلق حالة من الفرح والسرور في شوارع المدينة الكبيرة التي يتجاوز عدد سكانها 2 مليون نسمة.

وتطوع العديد من الشباب للعمل ضمن فريق منظم سخر نفسه لإسعاد الآخرين، وكانت البساطة عنوان لاحتفالهم، بعدما صعد عدد منهم على «عربة كارو» ليشاركوا الأطفال فرحتهم، ووزعوا خلال ذلك الهدايا على المارة.

«ميكي ماوس وخروف العيد على عربة كارو»، كانت هذه آخر فعاليات شباب صوت كفر الدوار، بمنطقتي «الحرير» و«البيضا» أكبر تجمع صناعي سكني بمحافظة البحيرة، وقال هيثم عبدالعزير، منسق فريق «صوت كفر الدوار»، كما تعودنا في الأعياد من كل عام، ندشن الفعاليات التي تنشر البهجة والفرحة بين قلوب الأهالي، وكنا قبل جائحة كورونا نقيم صلاة العيد في أكبر ميادين المدينة، وعقب الصلاة نحتفل ونغني ونوزع الهدايا ونقيم المسابقات، ولدينا أرشيف كامل عن هذه الفعاليات التي يتذكرها الأطفال والكبار وارتطبت معهم باحتفالات الأعياد.

وأضاف «عبدالعزيز»، إلا أن انتشار فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية حرمنا من هذه الفرحة، وهو ما دفعنا للتفكير في عمل يسعد الجميع دون اختراق الضوابط المقررة، فأعلنا عن تدشين فعالية احتفالية تجوب شوارع المدينة الكبيرة، لموزع من خلالها الهدايا والألعاب والبلالين على الأطفال، ولم يقف تفكرينا في هذا العيد عند هذا الحد، بل قررنا تفصيل عرائس كبيرة متحركة على هيئة ميكي ماوس وخروف العيد وشخصيات كرتونية أخرى.

وتابع، حالة من الفرحة ساهمنا في نشرها، بعدما حملنا الهدايا والألعاب وسط أغاني العيد المبهجة، ولأن البساطة عنوان دائم لاحتفالنا، فشاركنا أهالي حي بسيط فرحتهم من خلال صعود الشخصيات الكرتونية على «عربة كارو»، وجابت هذه العربة شوارع الحي وسط فرحة عارمة من الأطفال وسعادة من الكبار، وبدون تكليف أو تصنع، صعد عدد من أعضاء الفريق على العربة التي يجرها حصان، وبدأوا في إلقاء الهدايا والبلالين على المارة، وسط جو من الفرح والسعادة.