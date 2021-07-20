بالهدايا والورود.. محافظ القليوبية يشارك الأيتام والمسنين فرحة العيد

حرص عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على مشاركة الأطفال الأيتام، الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بمؤسسة البنين والبنات بمدينة بنها، مقدما لهم الهدايا العينية والمادية، واستمع المحافظ لمشاكلهم ومطالبهم.

وأكد الهجان حرصه على توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهدا في توفير الدعم الكامل لهم من خلال العمل على دمجهم بالمجتمع فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع فيما عبر الأيتام عن سعادتهم بتلك الزيارة التى أدخلت الفرحة عليهم متمنين تكرارها.

واطمأن «الهجان»، على أحوال النزلاء ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، كما اطمأن من المسئولين على توفير كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاجون إليها موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير جميع متطلباتهم وتقديم كافة سبل الرعاية الكريمة لهم.

ثم توجه المحافظ عقب ذلك لتقديم التهنئة للسيدات والرجال من نزلاء دار المسنين بمدينة بنها تقديرا لمكانتهم الكبيرة وتضحياتهم، وقام بتقديم بعض الهدايا الرمزية لهم ووجه القائمين على الدار إلى تلبية أي متطلبات لهم كما قام بتوفير عدد من المفروشات والملابس اللازمة للمعيشة بالدار.

وأشار إلى حرصه على التواجد معهم في هذا اليوم تقديرا لهم، مؤكدا أنهم أدوا رسالتهم على الوجه الأكمل تجاه أبنائهم والمجتمع، كما قام بتكريم عدد من آباء الدار مشيرا إلى أهمية دور الأب ورسالته السامية تجاه أبنائه والمجتمع.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة المرضى بمستشفي بنها التعليمي حيث قام بتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحي المبارك داعيا المولي عز وجل أن يشفيهم كما استمع لمشاكلهم ووجه بحلها فورا والعمل على راحتهم حتي تمام الشفاء.