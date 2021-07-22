ماراثون وجولات تفقدية.. مناسبات ظهر فيها السيسي بالزي الرياضي والدراجة

مناسبات وزيارات عدة ظهر بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرتديًا الزي الرياضي ومستقلا دراجاته، وأخرها جولته فجر اليوم، في ثالث أيام عيد الأضحي المبارك، في مدينة العلمين الجديدة، حيث دار حوارًا بينه وبين أحد المجندين المرافقين له.

وأظهر مقطع الفيديو الخاص بالجولة، وجود مجموعة من المجندين الشباب، مستقلين دراجاتهم، في شوارع مدينة العلمين الجديدة.

أول ظهور للرئيس السيسي على الدراجة

الظهور الأول للرئيس السيسي على الدراجة في عام 2014، حينما كان مرشحًا لرئاسة الجمهورية، حيث تفاجأ سكان منطقة التجمع الخامس بالمرشح الرئاسي، مرتديًا زي الرياضي، ومستقلًا الدراجة ويتحدث مع الناس للتروّيج لفكرة ترشيد الطاقة وأهمية ممارسة الرياضة.

عقب نجاحه الساحق في الانتخابات الرئاسية، ظهر السيسي، مستقلًا دراجة هوائية من أمام الكلية الحربية وحتى قاعدة شرق مرور بجوار سور المطار، في ماراثون للدراجات، بصحبة رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب، ووزير الدفاع السابق الفريق صدقي صبحي، ووزير الداخلية آنذاك اللواء محمد إبراهيم، وعدد من الوزراء والإعلاميين والممثلين والشخصيات البارزة، وشباب الجامعات وطلاب الكلية الحربية وكلية الشرطة.

21 يوليو 2015، شهد ظهور آخر للرئيس السيسي مع الدراجة، حيث تجول في شوارع منطقة مصر الجديد، مرتديًا ملابسه الرياضية، وسط تحية عدد من الجماهير له.

وفي الإسكندرية تحديدًا في حي المعمورة، ظهر الرئيس «السيسي»، خلال احتفالات عيد الفطر عام 2016، حيث تجول الرئيس السيسي بالدراجة، وحرص المواطنين على الترحيب به.

مارثون رياضي للدرجات، أُقيم في عام 2016، حرص الرئيس السيسي على المشاركة فيه تشجيعًا على الرياضة، وانطلق من ميدان السلام بمدينة شرم الشيخ - بطريق السلام لمسافة 10 كيلومترات.

فعالية رياضية أخرى شارك فيها رئيس الجهورية أُقيمت عام 2016، بمنطقة التجمع الخامس، اصطحب فيها طلاب أكاديمية الشرطة عقب الانتهاء من الطابور العسكري بالأكاديمية.

في ديسمبر 2019، استقل الرئيس السيسي دراجته وأجرى جولة تفقدية لاستعدادات افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، عقب وصوله شرم الشيخ.