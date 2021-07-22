فيديو.. السيسي يتجول بـ«الدراجة» في العلمين ويستمع لمطلب أحد المجندين

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة فجر اليوم الخميس في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، مستقلًا دراجة، في مدينة العلمين الجديدة، حيث دار حوارًا بينه وبين أحد المجندين المرافقين له.

وأظهر مقطع الفيديو الخاص بالجولة، وجود مجموعة من المجندين الشباب، مستقلين دراجاتهم، في شوارع مدينة العلمين الجديدة.

وظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي في عدة مناسبات من قبل وهو يستقل الدراجة، منها منتدى شباب العالم التي أقيمت فعاليته في عام 2019، كما ظهر في مناسبات أخرى بالزي الرياضي، منها ماراثون للجري على هامش المؤتمر الوطني للشباب في عام 2016.