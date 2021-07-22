مصرع طفلين غرقا بالبرلس بكفر الشيخ

لقي طفلان مصرعهما غرقًا في مياه البحر المتوسط بالبرلس، واُنتشلت الجثتان ونُقلتا لمشرحة مستشفى برج البرلس المركزي، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة بغرق طفلين بمياه البحر المتوسط بالبرلس، وتم انتشال جثماني الطفلين ونقلهما لمشرحة مستشفى البرلس المركزي تحت تصرف النيابة، وتبين أنهما لكل من أحمد حسن جميل، 12سنة، ومحمد شريف خضر، 6 سنوات، وكلاهما من قرية «الجدية» بالحامول.

يذكر أن مركز بلطيم شهد اليوم إصابة 15 شخصًا، بينهم 6 أطفال، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي، على طريق البورصة بلطيم، بنطاق مركز بلطيم، حيث جري نقل المصابين إلي مستشفي بلطيم المركزي، لإجراء الفحوصات الطبية وعمل الإجراءات الطبية اللازمة لهم.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطار من مأمور مركز شرطة بلطيم، يفيد باستقبال مستشفي بلطيم المركزي، 15 مصابًا بينهم 6 أطفال، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي، على طريق البورصة بلطيم، بنطاق دائرة المركز.

وسجلت بيانات وأسماء المصابين كالتالي، محمد ابراهيم خليل، 4 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة بالجسد، وأميرة عطيان أحمد، 8 سنوات، مصابة بكسر في الساعد الأيمن، وإلهام كمال محمد، 45 سنة، مصابه بكدمات متفرقه بالجسم، وعلي علي إسماعيل، 55 سنة، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، ومحمد الدسوقي محمد، 50 سنة، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، ورحيم محمد الدسوقي، سنتين، خال من الإصابات، وأحمد عطيان أحمد، 11 سنة، مصاب بكسر باليد اليسرى، وسيد جمعة مرسي، 18 سنة، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، وولاء الدسوقي محمد، 30 سنة، مصابة بكسر بعظمة الفخذ الأيسر، وإلهام محمد شطا، 40 سنة، مصابة بكدمات متفرقه بالجسم، وفاء احمد المسيري، 12 عامًا، مصاب بكسر بمفصل القدم الأيمن، وخميس عيد أحمد، 55 سنة، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، وعبد الله عطيان أحمد، 5 سنوات، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، ووفاء الدسوقي محمد، 33 سنة، مصابة بكدمات متفرقه بالجسم، وصفاء كمال محمد، 50 سنة، مصابه بكسر ضلوع الصدر، وجميعهم مقيمون في محلة القصب.