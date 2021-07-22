ضبط 19 مخالفة نقص وزن الخبز في مخابز بلدية بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات مفاجئة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات اليوم الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة، أسفرت عن تحرير 19 محضر مخالفة لعدد من المخابز البلدية.

وقال الدكتور أحمد رشاد علي، سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إن الحملة تم التنسيق لها في وجود مباحث التموين، وإدارة تموين بندر المنيا، وامتدت أعمال الحملة على مدار 6 ساعات، منذ الثالثة فجراً حتى التاسعة من صباح اليوم الخميس.

كما شملت أعمال الحملة المرور على العديد من المخابز الواقعة بنطاق بندر المنيا، بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المخابز، والالتزام بالأوزان القانونية لرغيف الخبز، وجودة الدقيق المستخدم، ومتابعة النظافة العامة داخل المخابز، وتطابق المواصفات الكاملة لرغيف الخبز المدعم، بالإضافة إلى مراجعة أسس الجودة ونظافة مصادر المياه للأفران ومراجعة جميع أدوات العجن ووجود المياه النظيفة.

أسفرت الحملة عن ضبط 19 مخالفة، تم تحرير محاضر إثبات حالة بها، وشملت المخالفات 7 محضر تلاعب في وزن رغيف الخبز، 3 محاضر عدم الالتزام بمواصفات الرغيف المنتج، 4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، ومحضر عدم وجود سجلات، و4 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وأكد اللواء ياسر عبد العزيز، رئيس مركز المنيا، على استمرار أعمال المتابعة، والتفتيش على المخابز، بالتنسيق مع الجهات المعنية لرفع جودة رغيف الخبز، مشيراً إلى أن تلك الحملات تتم بهدف ضبط العمل بالمخابز، وضمان وصول رغيف خبز مدعم لمستحقيه من المواطنين.

وفي وقت سابق، وجه رئيس مركز ومدينة المنيا نوابه ورؤساء القرى والأحياء والوحدات المحلية بالقرى، بضرورة التنسيق لعمل حملات رقابية بصفة مستمرة، لمتابعة العمل داخل المخابز، ومراقبة حركة الدقيق المدعم ومنع التصرف فيه، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى رصد النظافة داخل المخابز، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمكافحة فيروس كورونا.