«اللي يخاف من الأضحية يخدرها»..«البنج» حيلة جزارين المنيا للذبح الآمن

«ذبح العجول».. يعد من الأمور الشاقة التي ترهق الجزارين لكونه يحتاج إلى مقاومة كبيرة لإضعاف مقاومته قبل الذبح، والتي تندفع بسرعة أثناء رؤية السكين، وهناك كثيرون لا يستطيعون التحكم في العجول أثناء الذبح، فيلجأون إلى حيل مختلفة مثل التخذير أو الصعق بالكهرباء، وهذا ما حدث في «المنيا» خلال ثاني أيام عيد الأضحى، حيث استعان عدد من المواطنين بالمنيا بحقن البنج المخدرة، للتمكن من السيطرة على المواشي الضخمة الماردة التي يجد الجزارين صعوبة في ذبحها خلال عيد الأضحى.

ونشطت حركة بيع «حقن البنج» بجميع الصيدليات البيطرية بمحافظة المنيا، وحرص المضحون على شرائها قبل ذبح الأضاحي داخل منازلهم، أو فوق الأسطح، خاصة الأبقار والجاموس الضخم الذي يزن أكثر من 500 كيلو جرام.

وقال طبيب بيطري إن بعض الجزارين يحقنون المواشي بنسبة 5 سم بنج، لكي يتمكنوا من ذبحها، خاصة وأن هناك مواشي تثور أثناء عملية الذبح، وتنطلق في الشوارع ويصعب الإمساك بها والسيطرة عليها، وأحيانا يتسبب هذا في وقوع حوادث.

وشهدت عدة قرى بمحافظة المنيا هروب الجاموس والأبقار إثناء عملية الذبح، وفي قرية دماريس هربت بقرة أثناء ذبحها وانطلقت في الشوارع، وظلت تجوب القرية حتى جرى الإمساك بها وذبحها، بعد أن التف عدد كبير من الأهالي حولها لكبح جماحها.

وشهدت قرية زهرة التابعة لمركز المنيا، هروب العديد من الجاموس الضخم أثناء عملية الذبح، وتسبب هذا في إثارة حالة من الخوف والذعر بين الأهالي، خاصة وأن جميع الشوارع مكتظه بالأطفال والصبية الذين يحتفون بعيد الأضحي المبارك.

وفي نفس القرية، أصيب مساعد جزار أثناء ذبح جاموسة ضخمة تزن 600 كيلو داخل أحد المنازل، حيث ثارت الجاموسة بسبب عدم إتقان عملية الذبح، وأصابت مساعد الجزار بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وقال سلامة محمد تاجر ماشية، إن سبب حدوث حالات هروب الماشية أثناء عملية الذبح، هو تغير مكانها من مكان التربية إلى منزل المضحي، لأنها تشعر بوجود نية للتخلص منها بالذبح.