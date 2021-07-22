عمرو دياب يشارك جمهوره فرحة العيد بالساحل الشمالي بحضور نجوم الفن

أحيا النجم عمرو دياب، حفلًا غنائيًا في أحد شواطئ الساحل الشمالي، بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور، في مقدمتهم آسر ياسين وغادة عادل وفيفي عبده ومصطفى فهمي وآخرون.

وقدم «الهضبة» مجموعة من أشهر أغنياته، بما فيها أغنيته الجديدة «أحلى ونص»، بالإضافة إلى أغنيتي «الدنيا بترقص، واتقل».

يذكر أن عمرو دياب، طرح مؤخرًا أغنيته «أحلى ونص»، ومن كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتصدرت أغنية «أحلى ونص» لعمرو دياب تريند «تويتر» بعد طرحها، وتداول متابعي تويتر هاشتاج «عمرو_دياب_أحلي_ونص»، بعد طرحها تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، وارتبطت الأعياد بالنسبة لجمهور عمرو دياب بالأغاني الجديدة.

وتعد أغنية «أحلى ونص» هي ثالث أغاني الهضبة في صيف 2021، بعد أن طرح أغنية «الدنيا بترقص» ثم «اتقل» بعدها.

عمرو دياب يشدو لأول مرة بأغنية أحلى ونص

وتقول كلمات الأغنية:

لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى

طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى

لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى

طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى

أنا رأي أنت الاحلى ونص

ما بمسكش العصاية من النص

وإن كان ع الكلام الحلو لسه التقيل ورى

لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى

طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى

أنت الحلم اللي أنا راسمه بالمسطرة

سيب نفسك حبة حبة طب حتة صغيرة

حقك تتقل اوي خد اه في نفسك قلم

بصراحة جمالك أشهر من النار على العلم

أنا رأي أنت الأحلى ونص

ما بمسكش العصاية من النص

وإن كان ع الكلام الحلو لسه التقيل ورى

أنا رأيي أنت الأحلى ونص