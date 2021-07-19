عمرو دياب يطرح برومو «أحلى ونص» ثالث أغنياته لصيف 2021

طرح الفنان عمرو دياب، برومو أغنيته الجديدة «أحلى ونص»، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتعد ثالث أغنياته في صيف 2021، بعد طرح «الدنيا بترقص» و«اتقل». وأغنية «أحلى ونص» من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان الهضبة قد طرح منذ أيام، ثاني أغنياته الصيفية، وهي «اتقل»، من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا فور طرحها ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات المياه الغازية، وتصدرت تريند تويتر، وقائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على يوتيوب.

وكان النجم عمرو دياب، فاجأ جمهوره باختيار الفنانة هدى المفتي، بطلة وموديل في كليب أغنيته الصيفية الجديدة «الدنيا بترقص».

وعلمت «الوطن» من مصادر مقربة من عمرو دياب، أن سبب اختياره لـ هدى المفتي، هو محاولة منه لإثبات - وإقناع جمهوره- بأن اختياراته للفنانات في كليباته ما هو إلا اختيار درامي، وليس لوجود علاقة عاطفية، مثلما حدث في كليب أغنية «أماكن السهر» التي شاركت فيها الفنانة دينا الشربيني.

وأشارت المصادر إلى أن عمرو دياب، فضل اختيار فنانة قريبة في «ستايل» الشكل والملابس، من دينا الشربيني، وهي هدى المفتي، لكي يقنع جمهوره بأن ستايل موديلز كليباته واحد، من حيث الشكل الجسماني واللون والملابس، وهو الاستايل الذي يفضله في كليباته.