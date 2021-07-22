يسرا: عمرو دياب في حتة تانية.. والعندليب شافني بس مشفتهوش وكنت هتنقط

قالت الفنانة يسرا، إنها تحفظ كل أغاني كوكب الشرق أم كلثوم: «أحب أم كلثوم وأعشقها من بعد ألف ليلة وليلة، قبل كده مكنتش بحبها، بعد ما سمعت الأغنية دي رقصت عليها وبدأت أسمع القديم بتاع أم كلثوم، وعندي كل أغانيها وأغاني محمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ وليلى مراد ووردة».

وأضافت يسرا خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، في حلقة الأربعاء، من برنامج «مساء dmc»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، أنها تعشق العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، موضحةً أنه رآها لكنه لم تره عندما كانت تحضر تصوير إحدى أغنيات وردة: «عبدالحليم حافظ علمنا الحب، ولما كان يغني غنوة حب كان لازم أحب حتى لو مش عارفة أحب، ولما شم النسيم كان يجي كان لازم أسمع أغنيته يا مالكا قلبي، وإني أغرق.. عمري ما شفت حليم وهو شافني في ستديو 46، وكنت مع وردة وهي بتغني، دخل شافني وخرج، مشفتهوش، ولما عرفت كنت هتنقط».

وعن الهضبة عمرو دياب، قالت يسرا إنها تحبه وبخاصة أنه يتميز بذكاء فني كبير: «أنا بموت فيه، وبحبه جدا، ومن أحب المطربين لقلبي، بيخليني عاوزة أحب وأعيش وأفرح.. عمرو في حتة تانية خالص، وذكاؤه الفني غير عادي وطول الوقت بيطلع ومش بيفكر يفضل مكانه».

وأشارت، إلى أنها تعاونت مع الفنان عادل إمام في 17 فيلما: «كانت من أحلى أفلام عمري، واشتغلنا في 3 أفلام مهمة ورا بعض، مع الراحل وحيد حامد والمخرج شريف عرفة، وهي أفلام الإرهاب والكباب وطيور الظلام والمنسي».