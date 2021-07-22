كورنيش النيل.. فسحة أهالي القرى للاحتفال بالعيد في المنيا

يقصد أهالي العديد من القرى في محافظة المنيا ضفاف نهر النيل للاحتفال والتنزه، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، خاصة وأن غالبية قرى المحافظة لا يوجد بها أي أندية أو منتزهات أو حدائق عامة للترفيه، خلال المناسبات والأعياد.

ففي قرية «عزبة بشري»، بمركز المنيا، تقع القرية علي الضفة الغربية لنهر النيل، ويحرص الشباب علي التواجد خلال إجازة العيد للاستحمام والتمتع بمياه النهر، وبعضهم يحضر أدوات الصيد للتسلية والترفيه.

وفي قرية «زهرة»، يقصد عدد كبير من أهالي القرية نهر النيل للاستحمام، وبعض الآباء يصطحبون معهم أبناءهم، خاصةً الأطفال، ويجلسون على ضفة النهر، وبعضهم يستقل مراكب شراعية للتنزه في عرض النيل.

ويتوفد المئات من أهالي قرية «دماريس»، التي تقع شمال مدينة المنيا، على الكورنيش الممتد بطول القرية من الناحية الشرقية، يجلسون يتسامرون حتي الساعات الأولى من الصباح، فيما يتواجد عدد من الباعة الجائلين لبيع لعب أطفال والتسالي علي المحتفلين بالعيد.

وتنشط حركة البواخر السياحية والمراكب الشراعية خلال أيام العيد في المنيا، وتشهد المراسي النيلية الممتدة علي طول كورنيش المدينة، توافد مئات المواطنين لاستقلالها، حيث تقلع بين الحين والآخر رحلة نيلية، بأسعار زهيدة، حيث أن أجرة ركوب الفرد الواحد تتراوح بين 5 و10 جنيهات، والرحلة الخاصة لا تزيد عن مبلغ 150 جنيهاً.

ويشهد كورنيش مدينة المنيا، الذي يبلغ طوله نحو 6 كيلومترات، وهو الأطول في محافظات الصعيد، توافد مئات الأسر، للاحتفال بالعيد، خاصةً وأن الكورنيش شهد خلال الأشهر الماضية أعمال تطوير وتجميل، حولته إلي تحفة فنية رائعة.