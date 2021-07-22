موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس.. خلال أيام

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس، سيكون آخر الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن أعمال تصحيح أوراق إجابات كل التخصصات انتهت تمامًا، ويجري حاليًا المراجعة ورصد الدرجات وتقديرها، ومن ثم عرضها على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاعتمادها ونشرها عبر هذا الرابط.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس.. آخر الأسبوع المقبل

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنه تم تحديد موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس، سيكون آخر شهر يوليو الجاري، لافتًا إلى أن نتيجة الدبلومات ستعلن عبر هذا الرابط، كما سيجري إعلانها في المدارس الفنية، منوها إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية، جرت بصورة منتظمة وطبيعية، ولم نرصد أي معوقات تؤثر على سيرها.

مجاهد: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس آواخر يوليو

وأوضح «مجاهد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن موعد إعلان النتيجة، سيعلن بشكل نهائي مطلع الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنه سيجري توقيع عقوبات رادعة على كل الطلاب الذين جرى تحرير محاضر غش لهم، لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وأن كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها، موضحًا أن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ستكون مجمعة بالدرجات.

وقال نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنه سيتم إعلان النتيجة أيضًا في جميع المدارس، وسيتم تسليم شهادة الدرجات للطلاب، موضحًا أن نحو 750 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحانات المعملية والعلمية والتحريرية، في لجان مراقبة بالمدارس، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان الامتحانية والمقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب، للحفاظ على سلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، لم ترصد أي حالات يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال امتحانات الدبلومات الفنية 2021.