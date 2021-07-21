التعليم تسمح للطلاب المتورطين في وقائع «الغش» باستكمال امتحاناتهم

أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة ستسمح بدخول من نُسب إليهم وقائع غش أو تسريب الامتحانات، لاستكمال الباقي منها، لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية بشأن الوقائع التي نسبت إليهم، والتأكد من ضلوعهم في وقائع الغش والتسريب.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنه بمجرد ورود الإخطار من اللجنة الامتحانية والإدارة التعليمية بوجود وقائع غش، تبدأ الوزارة تحقيقاتها الإدارية مع كل أطراف الواقعة، بدءًا من الطالب ومراقب اللجنة الذي ضبط الواقعة، لحين إتمام التحقيقات الإدارية وتحقيقات النيابة، وحال ثبوت تورطه يُعلم بالعقوبات، ويعتبر ما تم استكماله من امتحانات غير محسوب درجاتها.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قال مساء السبت: إنه جرى تحويل 150 محضر غش في امتحانات الثانوية العامة 2021، إلى النيابة العامة للتحقيق فيما نسب للطلاب، فضلًا عن وجود قرار نهائي بحرمان 13 طالبًا من دخول الامتحانات لمدة عامين متتاليين.

عقوبات الغشاشين في الثانوية العامة 2021

وفقًا لقانون الغش، ستكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها.

وسيواصل طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم، السبت المقبل، بعد أن توقفت، الأحد الماضي بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك 2021.