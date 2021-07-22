رئيس «صحة» النواب: كثير من المستشفيات حققت صفر إصابات بكورونا

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفترة الماضية أغلق عدد من المستشفيات الجامعية بعض الأماكن المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا، مؤكدا أن بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، ستشهد المستشفيات العودة بكامل طاقتها، على مستوى العيادات الخارجية وغيرها، مؤكدا أن هناك تنسيق واستعداد على أعلى مستوى تحسبا لأي أزمات.

العليا للفيروسات: يجب الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عدد كبير من المستشفيات حققت صفر إصابات بكورونا، ولا يوجد بها أية حالات مصابة، سواء في أسرّة حجز الرعاية المركزة أو أسرّة الحجز العادية، مؤكدا أن هناك عدد من المستشفيات أنشأت عددا من العيادات لعلاج المتعافين من كورونا، ولديهم أعراض متلازمة ما بعد الإصابة بكورونا، مؤكدا أن المستشفيات الجامعية لا تعاني من نقص أي مستلزمات أو أدوية.

وفي سياق متصل، كشف رئيس جامعة أسيوط، الدكتور طارق الجمال، لـ«الوطن» عن خلو مستشفيات الجامعة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك تسجيل «صفر إصابات» في جميع سجلات المترددين على مستشفيات الجامعة، موضحا أنها تعد أول مرة منذ أكثر من عام، معتبرا ذلك مؤشرا إيجابيا، وذلك لعودة معدل النشاط والعمل داخل المدينة الطبية بالجامعة لما كان عليه قبل أزمة كورونا، موجها الشكر لجميع أفراد الأطقم الطبية العاملة بمستشفيات الجامعة لجهودهم المتواصلة، لخدمة المرضى، وكذلك أداء واجبهم المهنى على النحو الأكمل، طوال الفترة الماضية.

ولفت رئيس جامعة أسيوط، إلى أنه سيتم بعد إجازة عيد الأضحى المبارك عودة العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي بطاقتها السابقة.