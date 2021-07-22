مصرع شخصين وإصابة 3 في سقوط أسانسير مصنع مفروشات بالمحلة

شهدت منطقة موقف الزراعة بمدينة المحلة، في محافظة الغربية، مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين داخل مصنع للمفروشات، اليوم الخميس، نتيجة سقوط «أسانسير» كانوا يستقلونه بالمصنع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام والمنصورة الدولي، بينما جرى نقل جثتي المتوفين إلى المشرحة، وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد هشام نوارة، مأمور قسم ثالث المحلة، يفيد بورد بلاغ بسقوط أسانسير من الطابق الرابع، في مصنع للمفروشات بموقف الزراعة، دائرة القسم، مما تسبب في مصرع شخصين، وإصابة 3 آخرين، وتبين أن الحادث وقع نتيجة انقطاع السلك «الواير» الخاص بالمصعد.

المعاينة الأولية: 5 جزارين كانوا يقومون بذبح عجل

وتبين من المعاينة الأولية أن 5 أشخاص، يعملون في مهنة الجزارة، كانوا يقومون بذبح عجل لصاحب مصنع مفروشات بمنطقة موقف الزراعة، وعقب الانتهاء من عملية الذبح، استقلوا أسانسير المصنع، وأثناء ذلك قاموا بالتلاعب في مفاتيح تشغيل الأسانسير، مما أدى إلى صعود وهبوط الأسانسير عدة مرات، وتسبب ذلك في انقطاع «الواير» الخاص بالمصعد، حيث سقط بهم من الطابق الرابع، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين.

تم نقل جثتي المتوفين إلى مستشفى المحلة العام، حيث تم التحفظ عليهما في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات المحلة والمنصورة الدولي، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة المصعد وبيان أسباب الحادث، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.