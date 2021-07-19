عربات إسعاف وأطقم طبية.. 5 إجراءات من صحة الإسكندرية في عيد الأضحى

استعدادات كبرى شهدتها المستشفيات والمراكز الصحية بالإسكندرية وعددها 137 مستشفى ومركز صحي، تأهبا لعيد الأضحى المبارك، بعدما قرر الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات التابعة للمديرية وفرض 5 إجراءات هامة لحين انتهاء الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك وانتهاء الإجازات.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، استعدادات مديرية الصحة بالإسكندرية للتعامل مع أي حالات إصابة أو طارئة خلال فترة أيام العيد.

زيادة الأطقم الطبية خلال أيام عيد الأضحى

تقرر زيادة أعداد الأطقم الطبية وخاصة بأقسام الطوارئ، وتوفير الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم بكميات مضاعفة، والتأكد من توافر المياه وصلاحية مولدات الكهرباء.

4 فرق انتشار سريع في محافظة الإسكندرية خلال عيد الأضحى

تجهيز أربع فرق طبية للانتشار السريع للتدخل فورا فى حالة تعرض إحدى المستشفيات لضغط غيرعادى من الحالات المرضية لا قدر الله، كما تم تأجيل العمليات غير الطارئة مع إخلاء 30% من أسرة المستشفيات تحسبا لأى طارئ.

حملات مراقبة الأغذية قبل عيد الأضحى

بدأت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية حملات المرور المكثف على المنشأت الغذائية بالمحافظة خاصة أماكن تصنيع وبيع وحفظ اللحوم ومنتجاتها للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وعدم تسرب أي منتجات غير صالحة للاستهلاك إلى السوق استغلالا للطلب المرتفع فى فترة الأعياد.

كما قامت إدارة صحة البيئة بتكثيف حملات لسحب عينات من محطات المياه وحمامات السباحة مع تكثيف المرور على المجازر للتأكد من النظافة واستيفاء اشتراطات الصحية .

الدفع بسيارات إسعاف مجاورة لساحات صلاة عيد الأضحى

وأوضح وكيل الوزارة أن خطة الطوارئ خلال العيد تشمل التنسيق مع مرفق الاسعاف للدفع بسيارات مجهزة لتتمركز فى المنتزهات وأماكن التجمعات وساحات الصلاة بالمحافظة علاوة على أماكن التمركز الثابتة على أن يتم توفير طبيب طوارئ بكل سيارة اسعاف، بهدف سرعة التعامل مع أي حدث ، كما تشمل الخطة لتنسيق مع المستشفيات الجامعية ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة ومركز الخدمات الطارئة 137 النداء الآلى لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة..

غرفة طوارئ لمديرية الصحة خلال عيد الأضحى

غرفة طوارئ برئاسة وكيل الوزارة تعمل على مدار الساعة بديوان المديرية، وتضم وكيلا المديرية للشئون العلاجية والوقائية وقيادات المديرية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى والتأكد من سرعة وجودة الخدمة الطبية وخاصة فى حالة الحوادث والحالات الطارئة وحل أى مشكلة على الفور حرصا على تأمين المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.