إسعاف جنوب سيناء يرفع درجة الاستعداد القصوى خلال العيد

رفع مرفق الإسعاف بمحافظة جنوب سيناء، درجة الاستعداد القصوى، والتأهب لنقل واستقبال أي حالات طارئة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مع تخصيص العدد المناسب من سيارات وأطقم الإسعاف للتواجد في المدن المختلفة والتمركزات على الطرق لمجابهة المواقف الطارئة على مدار إجازة العيد.

وقال الدكتور محمد عبد الجواد، مدير مرفق الإسعاف بجنوب سيناء، إنه جرى الدفع بسيارة عناية مركز احتياطي بالمدن المختلفة المحتمل وقوع حوادث على طرق ومنحنيات جبلية بالقرب منها، بواقع سيارتين بكل مدينة مجهزين على أعلى مستوى.

وأكد مدير مرفق في تصريح اليوم الإثنين، أن نقاط الإسعاف التي توجد على الطرق مستعدة ومجهزة بكافة الإمكانيات البشرية والمادية، والتزام جميع المشرفين الأوائل ومشرفي القطاعات بالتواجد في أماكنهم، وعدم غلق التليفونات المحمولة نهائيًا، والرد على أجهزة اللاسلكي والتليفون المحمول على مدار 24 ساعة.

وأوضح أنه جرى التأكد من الحالة الفنية لجميع سيارات الإسعاف، وصلاحيتها للعمل، وصلاحية الأجهزة بها، وتوافر جميع الأدوات والمستلزمات الطبية بالكميات المناسبة، إضافة غلى منع الأجازات، ووضع السيارات العاملة في حالة استنفار دائم، مع إرسال بيان بأماكن التجمعات والميادين وحول المساجد الكبرى، مع إمكانية إعادة توزيع السيارات في وقت قياسي.

وتابع: «كما جرى موافاة مركز العمليات وإدارة الأزمات بالديوان عام المحافظة بخطة التأمين للإسعاف خلال عيد الأضحى المبارك، واتخاذ أي إجراءات إضافية تخصصية تضمن كفاءة وفاعليه التأمين بالإسعاف وعناصره، وطبقًا للموقف والخطط الخاصة بهذا الشأن».

وأشار إلى أنه جرى تمركز سيارة إسعاف بجوار كافة الحدائق والمتنزهات العامة، منها سيارتين بالشاطئ العام بمدينة رأس سدر، و سيارة بالشاطئ العام بمدينة أبوزنيمة، وأخرى بشاطئ مدينة أبورديس، و5 سيارات بمدينة طور سيناء بينهم سيارة بمنطقة حمام موسى، وسيارة بشاطئ الكيلاني، وسيارة بشاطئ القمر، وسيارة بالقرب من حديقة الأندلس، و سيارة بالقرب من دار العاملين، و5 سيارات بمدينة شر الشيخ في مناطق السوق القديم، والعرب سات، مخرج نعمة، الماركاتو، سوهواسكوير، وسيارة بمنطقة البلوهول بمدينة دهب، وسيارة بشاطئ مدينة نويبع.