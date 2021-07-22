إصابة 9 في انقلاب «سوزوكي» على محور 30 يونيو قرب السويس

أصيب 9 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر انقلاب سيارة ملاكي «سوزوكي» على طريق محور 30 يونيو، قرب محافظة السويس، اليوم الخميس، حيث تم نقلهم إلى المستشفيات المختصة، وإبلاغ الأجهزة المعنية لاستكمال الإجراءات.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة اليوم الخميس، يفيد بانقلاب سيارة «سوزوكي»، أعلى محور 30 يونيو، باتجاه السويس، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

ودفع مرفق إسعاف السويس، برئاسة الدكتور محمد طنطاوي، بـ9 سيارات إسعاف، تولت نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، لإجراءات الطوارئ اللازمة.

وكشفت مصادر طبية بالمستشفى عن أن المصابين في حالة مستقرة، وبعضهم سيتم خروجه مساء اليوم أو صباح الغد، مشيرةً إلى أن بعض الإصابات تستلزم البقاء في المستشفى تحت الملاحظة، لحين انتهاء الفحوصات اللازمة.

وشهدت محافظة السويس، في وقت سابق أمس الأربعاء، ثاني أيام عيد الأضحى، حادثين منفصلين، على طريق القاهرة الصحراوي، وعلى طريق العين السخنة، اسفرا عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين.