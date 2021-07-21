مصرع وإصابة 6 بينهم طفلان في انقلاب سيارة بطريق السويس

لقت سيدة مصرعها وأصيب 5 آخرون بينهم طفلان قرب مدينة السويس جراء انقلاب سيارة ملاكي على طريق السويس القاهرة الصحراوي.

تلقى اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم «ق ض ط984»، على طريق السويس القاهرة الصحراوي أسفل الطريق الاقليمي اتجاه القاهرة.

ودفع مرفق اسعاف السويس برئاسة الدكتور محمد طنطاوي بـ 6 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلي مستشفي السويس العام فيما تم التحفظ على جثمان المتوفاة بثلاجة المستشفى.

وأسفر الحادث عن وفاة زينب محمد خليفة 45 سنة، مقيمة بمحافظة القاهرة وإصابة كلاً من «حسين محمد حسين 33 سنة و عمر محمد عبدالسميع 9 سنوات و مكه حسين محمد 3 سنوات ورغده مصطفي السيد 32 سنة و دعاء محمد حسين 33 سنة»، وجميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة.

وقالت المصادر الطبية ان الإصابات تنوعت بين اشتباه كسر بالحوض والعمود الفقري وكسور مختلفة في أنحاء الجسم وجروح وكدمات مختلفة.

ولقى شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة أجرة صباح اليوم الأربعاء بطريق العين السخنة اثر تصادم سيارة ملاكي مع سيارة تاكسي بطريق العين السخنة أمام قرية تلال.

ودفع مرفق اسعاف السويس برئاسة الدكتور محمد طنطاوي بـ 9 سيارات إلى مكان الحادث لنقل المصابين والمتوفيين إلي أقرب مستشفى.