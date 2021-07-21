«تضامن الإسماعيلية» تحتفل بالأيتام علي شاطئ قناة السويس

احتفلت محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بعيد الأضحى المبارك مع أطفال دور الرعاية على شاطئ قناة السويس.

ونظمت محافظة الإسماعيلية حفل للأطفال الأيتام داخل شاطئ الملاحة علي ضفاف بحيرة التمساح بحضور الدكتورة مها الحفناوي مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

كما حضر الحفل الدكتور صبرى عبادة وكيل وزارة الأوقاف، ونيافة الأنبا دنيال لطفي مطران الأقباط الكاثوليك، والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية نيابة عن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

وتضمن الحفل عروضا للعرائس وفقرة الأراجوز وفقرات غنائية وترفيهية إضافة إلى توزيع هدايا مادية وعينية وألعاب على الأطفال إضافة إلي فقرة الألعاب المائية تحت إشراف المنقذين داخل النادي.

وقالت الدكتورة مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، في تصريح صحفي، إن الحفل أقيم تحت رعاية اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، والذى أمر بفتح شواطئ الإسماعيلية، وحدائقها أمام أطفال دور الرعاية لإتاحة الفرصة لهم للترفيه احتفالاً بعيد الأضحى.

وأضافت انه تم توفير كافة سبل الراحة للأطفال من وسائل للنقل ومشرفين ومشرفات لمتابعة كل مجموعة من الأطفال مشيرة إلي ان اليوم ليس الأول والأخير وأنه يتم تنظيم رحلات للأطفال باستمرار للترفيه عنهم.

من جانيه أكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة لاتدخر جهدا في تنظيم رحلات ترفيهية للأطفال من دور الأيتام والرعاية وتوفير كافة متطلباتهم أولا بأول.

وأكد أنه أصدر توجيهات فورية بفتح كافة النوادي التابعة للمحافظة للنشاط الترفيهي الخاضع لمديرية التضامن الاجتماعي الخاص بالأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.