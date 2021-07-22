مجلس نقابة الإعلاميين ينعى الإذاعي كامل البيطار

نعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، الإذاعي الكبير كامل البيطار، الذي وافته المنية اليوم.

وأكد المجلس في بيانه، أنه ينعى ببالغ الحزن والأسى الإذاعي القدير كامل البيطار الذي وافتة المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال نقيب الإعلاميين، إن الإذاعي القدير كامل البيطار، كان من الرعيل الأول للإذاعة المصرية، حيث قدم العديد من البرامج منها «ليالي الشرق، والرياضة العربية في أسبوع».

نقل رسائل الحرب في 1973 من السويس

وأشار البيان إلى أن الفقيد نقل رسائل إذاعية من السويس خلال معارك أكتوبر 1973، وساهم في كثير من البرامج والخبرات الإذاعية عبر تاريخ طويل، كما ساهم في تأسيس دعائم الإذاعة المصرية.

كما سبق وقاد قوافل صوت العرب للاحتفال بالثورات العربية وأهم برامجه «مع العمال العرب، دعوة على السحور».

ووتابع مجلس نقابة الإعلاميين، في بيانه، أنهم يسألون المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.