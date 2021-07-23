عيد ميلاده اليوم.. تعرف على مواصفات فتاة أحلام أحمد عز: يفضلها ذكية

يحتفل اليوم، الفنان أحمد عز، بعيد ميلاده حيث إن «جان السينما المصرية»، كما تم وصفه من قبل كثير من جمهوره ومحبيه، مواليد فى يوم 23 يوليو.

أحمد عز يحتفل بعيد ميلاده

تاريخ من الفن والإبداع والأعمال التى حرص من خلالها أحمد عز، أن يقدم رسالة لجمهوره، وبالفعل على مدار سنوات نجح فى كسب إعجاب الكثيرين بالأعمال التى قدمها سواء على مستوى السينما أو الدراما .

ويعتبر أحمد عز واحدا من الفنانين القلائل الذين نجحوا فى أن يصبح مثالا لفتى أحلام الكثير من الفتيات، وعلى مدار سنوات عديدة تمكن من الحفاظ على هذا الأمر فى الشكل والإطلالة والنجاح أيضا.

وكما هو فتى أحلام لكثير من الفتيات، فأيضا يبحث أحمد عز عن صفات معينة فى فتاة أحلامه، والمفاجأة أن الشكل لا يعنيه إطلاقا فى البداية، حيث كشف عن هذا الأمر فى أحد اللقاءات التليفزيونية مع دكتور عمرو الليثى.

حيث قال أحمد عز عن فتاة أحلامه «أنا مفهوم الجمال بالنسبالى الذكاء لأن الست لو ذكية هتعرف تخلى نفسها جميلة وهتعرف تلبس كويس وهتعرف تظبط حياتنا لأن الست دى عمود فى البيت مهم جدا بيقوم عليه كل حاجة».

وتابع قائلا «أنا شوفت كدا فى بيت أهلى.. الست هيا البيت هيا اللى بتدور البيت أنا نفسي فى ست كدا».

وهنا سأله عمرو الليثي «هل يبحث عن نموذج مثل والدته»، ليرد عز، «ممكن.. خلينى أكون صريح ممكن، بس دا استحالة، ولو بتطلب كدا عمرك ما هتتجوز، لأن الدنيا بتختلف والمتطلبات بتختلف، أنا عايز حد بس يعرف أنه بيتعامل مع شخص مجنون ومع شخص ممكن ميبقاش عايز يتكلم خالص ومع شخص متقلب».