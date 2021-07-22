بسمة وهبة تتفاعل مع أغنية عمرو دياب في إيطاليا: «يا مسيطنا»

تفاعلت الإعلامية بسمة وهبة، مع الأغنية الشهيرة «والله بحبك موت»، للمطرب عمرو دياب، بعد أن فوجئت بتشغيلها داخل أحد الكافيهات في جزيرة كابري في إيطاليا.

ونشرت بسمة وهبة مقطع فيديو لها من إيطاليا عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، ووجهت خلال الفيديو رسالة إلى الهضبة عمرو دياب، وقالت: « يا مسيطنا ياعمرو دياب في كابري بإيطاليا»، مرددة مع الهضبة أغنيته الشهيرة «والله بحبك موت»، مشيرة إلى انتشار أغاني الهضبة في جزيرة كابري الإيطالية بكثرة.

وفي وقت سابق هنأت الاعلامية بسمة وهبة جمهورها بعيد الأضحى المبارك، ونشرت صورة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلقت بسمة وهبة على الصورة «عيدكم مبارك جميعا».